«Ídolos». En Kinépolis Madrid. Cruza la meta y gana

Ayer viernes se estrenó una de las películas españolas del año «Ídolos», dirigida por Mat Whitecross y protagonizada por Óscar Casas, Claudio Santamaría, Ana Mena y Enrique Arce.

Este pasado miércoles 21 se celebró el preestreno en el cine Kinépolis Madrid Ciudad de la imagen y estuvimos allí para vosotros.

Disfrutamos de una increíble alfombra roja por la que desfilaron invitados como; Francesca Barra, Paul Thin, Lucia Casani, Carla Flila… etc y como no podía ser de otro modo, el reparto principal del filme pasó por la citada alfombra y posó para los medios.

IDOLOS

Edu es un piloto de motos cuya agresividad le pasa factura, pues ningún equipo confía en él. No obstante, el jefe del equipo de Aspar Team en Moto2, le ofrece una oportunidad con la condición de que sea su padre, Antonio Belardi, quien le entrene.

Resaltar de la producción la tan buena buena dirección.

Me ha resultado toda una sorpresa de película mas que positiva.

No le exigía mucho y me dio bastante más de lo que la pedía.

«Ídolos» es un drama de acción deportivo, que nos retrata el mundo del motociclismo y con bastante acierto e de decir.

Tiene energía a raudales, buena música que transmite y empasta perfectamente en cada escena, un muy buen saber hacer, reparto bien elegido que desde luego convence al cien por cien y una trama que engancha, los ingredientes perfectos para hacerla más que creíble ante los ojos y altamente merecedora del precio de la entrada y ser vista en pantalla grande.

Es genial, entretiene y mucho con buenos momentos de tensión que mantienen al publico alerta ,si a esto le sumamos según que cameos de grandes del motociclismo, resulta una chulada para pasar una buena «disfrutona» tarde de cine ¡para que vamos a engañarnos!.

Desde luego si «Ídolos» resulta ser una carrera de fondo en moto, esta, llega hasta el final, cruza la meta y gana con bastantes honores.

Mila Marcos.