«Sirât». Un sin sentido camino de los Oscar

Dirigida por Oliver Laxe.
En el reparto: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda y Joshua Liam Herderson.
La historia sigue a Luis (interpretado por Sergi López), un padre que, junto a su hijo pequeño Esteban (Bruno Núñez) y su perro, se adentra en el desierto del sur de Marruecos. Su misión es encontrar a su hija mayor, Mar, quien desapareció meses atrás tras asistir a una de las masivas fiestas de música electrónica (raves) que se organizan en la inmensidad del desierto.
Asomaba en Movistar+ y decidí pararme a verla, dedicarle algo de mi valioso tiempo ya que la noche de los Oscar esta cada vez más cerca. No me ha compensado ni la creo merecedora de un solo instante del reloj.
De «SIRÂT» solo me gusta el significado en si del nombre. «Sirât» representa el estrecho puente sobre el infierno que las almas deben cruzar hacia el paraíso.
En serio en ocasiones pienso que vivo en otro planeta cinematográfico.
No comprendo los criterios por los que según quienes se rigen para valorar entre el buen cine y el, de lo peor.
Nada, no me ha gustado nada de ella. Siendo muy benévola salvaría por que es de ley la interpretación de Sergi López hasta cierto punto de la cinta.
El argumento era bueno de inicio, no me gustaba la idea de someterme a esa realidad, a un drama existencial que parecía prometía demasiado dolor humano pero Jo, si hubiera tirado por esos derroteros creo hubiera sido mejor, la transformaría en una película buena, o buena al menos para mi y espero que algún otro que comparta mi opinión.
Durante la primera hora y tres minutos, no pasa nada, aburre y es lenta. Tras esa hora, tres minutos y veintinueve segundos exactamente, pasa, sucede un drama innecesario que no se entiende es un como ¿Por que? y ¿Por qué ahora?,¿Po qué, por qué, por qué? ¡¿Es en serio lo que me estas contando?!. Impotencia total.
Pasado esto cada drama, cada suceso es un sin sentido caótico que no se sostiene ni con alfileres.
Todo pasa en unos minutos y se desmorona a un un ritmo ilógico sin una pauta de guion mínimamente coherente.
Y la música, con todo lo que escuché sobre ella ¿de veras?¿Premiamos una música que roza la tortura insoportable? una música que solo arrastra a una paranoia ridícula y delirante. No emociona ni acompaña en los momentos importantes solo molesta y enfada. Ese pum, pum, pum constante que no dirige a ningún sitio ni anuncia nada realmente.
Para mi SIRÂT es un sin sentido camino de los Oscar pero ni es la primera vez ni será la ultima que esto suceda.
Hacía tiempo que no sentía un real sincero «Cabreo»(Expresado claramente) por una producción bueno, pues aquí esta, siento que no la soporto pero ni un pelín.
Así que amigos, amigas y amigues míos todos, puedo desde aquí prometer y prometo;
-¡Que no volveré a verla ni por causalidad, ni por casualidad!. Mil abrazos.
Mila Marcos.