«Dímelo bajito». No sorprende

Dirigida por Denis Rovira.

En el reparto: Alícia Falcó, Fernando Líndez, Diego Vidales, Celia Freijeiro, Patricia Vico, Andrés Velencoso, Eve Ryan, Fernando Nagore y Nathan Radley.

Kamila, Kami, aprendió hace años a llevar una vida de manual. Pero no contaba con el repentino regreso de los hermanos Di Bianco, sus mejores amigos de la infancia. Thiago, el mayor, fue su primer amor, mientras que Taylor era su aliado, su apoyo incondicional y su protector. Los tres eran inseparables hasta que un terrible acontecimiento hizo que los Di Bianco desaparecieran, en teoría, para siempre. Con su regreso, se reavivarán sentimientos enterrados y otros nunca antes confesados.

«Dímelo bajito» es un drama romántico de adolescencia. Esta película esta basada en la primera novela de la trilogía juvenil romántica «Dímelo» de la autora Mercedes Ron autora también de la exitosa trilogía «Culpables»

Si entramos a comparar desde luego no es Culpa nuestra, Mía… etc.

No estaría mal digamos que… bueno… podría se hasta soportable o casi pasable, si no se repitiera el circulo en modo argumental de manera constante durante toda la cinta.

Le falta bastante madurez interpretativa en alguno de los papeles y no sorprende en ningún momento.

Ni la música encaja . No llega.

Una vez más sucede lo que uno espera sin llegar a un punto concreto.

Para colmo el trio erótico festivo insistente, no funciona, o tal vez es que es algo excesivo y sin razón.

Cuando ya queda clara casi transparente la trama y el desenlace no tienen mucho sentido estas insistentes escenas. Haber el problema no es la forma, no es que molesten a modo visual el dilema importante a tratar es que llega un punto de la proyección en el que estas secuencias, dan absolutamente igual. Se cansa uno.

Le quieren dar un aire de High school SEXUAL y oye, que no, que no cuaja. No convence ni un poquito, no creo que cuadre ni entre público de esa edad.

Mila Marcos