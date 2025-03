Julia Carnero. Belleza del sur

Compartir Facebook

Hoy tengo aquí conmigo a una amiga, una gran mujer y maravillosa actriz de incuestionable talento. Nos ha deleitado siempre con brillantes e inolvidables interpretaciones de personajes como, su dulce Sofía en ‘Amar es para siempre’.

El mundo del cine nos unió hace tiempo con un corto (La reunión, de Fernando Sierra) y en otras pequeñas cosas (Escuela de Beatriz Luengo…etc. ).

Parece que no pasó tanto tiempo.( Sonríe, con esa sonrisa suya que le ilumina la mirada)

La increíble belleza del sur de mirada penetrante y facciones inolvidables que me acompaña esta tarde es la actriz Julia Carnero.

(Nos saludamos con un gesto de abrazo y una sonrisa)

-¿Siempre quisiste ser actriz?¿Cómo llegó?

Desde muy pequeña jugaba a serlo sin saberlo. En mi barrio con ocho años creé un club donde me inventaba juegos, teatros, veladas, clases particulares que yo impartía (ríe)… pero fue en 2º de la ESO (en el colegio Santa Ana de Sevilla) cuando me apunté a la optativa de Teatro. La profesora, Carmen Morales, me hizo salir a leer una escena de Romeo y Julieta y fue como una revelación. Al poco tiempo me animó a apuntarme a un grupo de teatro que ella conocía en otro colegio de Sevilla (Claret).

En casa vieron mi entusiasmo y un año más tarde mi hermano me leía un anuncio en el periódico de una escuela teatral en Triana: Viento Sur Teatro. Estuve unos años y fue allí donde me enamoré de verdad del teatro. (Suspira).

Al finalizar el bachillerato dije en casa que me quería presentar a las pruebas de acceso de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (ESAD). A mi madre le pareció bien, pero me recomendó que estudiara también otra carrera. Llegué a preinscribirme en Historia del Arte, pero al final decidí que quería centrarme únicamente en Arte Dramático (Gesticula con los hombros como ofreciéndonos un; -Es lo que siempre quise hacer). Y en septiembre del año 2000 empecé mi carrera de Arte Dramático con especialidad en interpretación textual. Y mi madre, como siempre, me apoyó. (Se nota ese cariño en su mirada)

-Tu papel favorito (de los que tú interpretaste). Nunca podré olvidar amiga a tu increíble Habiba en ‘La Catedral del Mar’. Me erizó la piel, te lo tenía que decir. (Risas).

Ufff… Interpretar a Habiba fue un viaje inolvidable. Un personaje precioso. Me quedó clavado en el corazón (Y en el de los que te vimos preciosa) como todos que te dejan huella en el alma. Ahora tengo más reciente a Manuela, me ha calado muy hondo. Por su fortaleza, su coraje y su sentido de la justicia.

(Manuela es la Guardia Civil de Regreso a Las Sabinas en Disney+)

-Un sueño por cumplir en este campo.

Trabajar en cine. Aunque la televisión es maravillosa, creo que todos los que nos dedicamos a esto soñamos con vernos en una pantalla grande.(Fijo lo conseguirás, seguro).

-Papel que querrías interpretar sin dudarlo.

Cualquier personaje femenino de Lorca. También me apetecería mucho hacer de mala (sonríe pícara). Las malas siempre suelen ser los mejores personajes.

–¿Cine, teatro tv?

Me gustan los tres. Me enamoré primero del teatro y cuando empecé a trabajar en series de televisión, me fascinó. El cine está por llegar, pero lo adoro. Son amores compatibles.

-Cómo es Julia en su día a día.

Bastante casera, pero siempre estoy haciendo y deshaciendo maletas.

Madrid, Barcelona, Sevilla… las tres ciudades son mi casa.

-Una escena de cine inolvidable.

Fue en el cine Cervantes de Sevilla, donde mi hermano me llevó a ver «La Lista de Schindler«. Spielberg nos muestra una calle llena de judíos polacos obligados a abandonar sus casas entre sangre y disparos. Y de repente, mientras suena la bella música de John Williams, aparece una niña con un abrigo rojo entre todas las imágenes rodadas en blanco y negro. Se me heló el corazón en ese momento. Nunca la he olvidado.

-Una canción ¿Por qué con quién y dónde?

Me viene a la cabeza un murmullo de sevillanas. Eso me lleva a la feria de Abril de Sevilla. Un lugar que me hace muy feliz cada vez que estoy allí con la gente que más quiero.

-Que hubiera sido si no hubieras sido actriz.

No lo sé muy bien. Aunque seguramente hubiera terminado estudiando Historia del Arte…

-¿Playa o montaña y en cualquier caso, amanecer o anochecer?

Una puesta de sol con mi pareja en cualquier playa de Huelva, Cádiz o Ibiza.

-¿Que no puede faltar en tu bolso?

Muy a mi pesar, el móvil.

-Un esencial en tu vida, tu mayor apoyo.

Mi familia.

-Un lugar de España y a donde te lleva y un lugar del mundo.

-Madrid. Me lleva a mis veintitrés años. A la ciudad elegida. A la ilusión, a la inocencia, a querer comerme el mundo. Me lleva a mi inicio profesional como actriz. A la sensación de estar en una ciudad muy grande sin conocer a nadie y sentirme en casa a la vez.

Y un lugar del mundo, París. Me hace soñar. Más allá de su romanticismo, gastronomía, arquitectura, museos, locales de moda, galerías de arte, sus cines, sus cafeterías… en París se respira historia y me lleva a imaginar en cada rincón algún fragmento leído en libros o alguna secuencia vista en el cine.

-Julia y ¿La maternidad?

Pues es algo maravilloso. Yo no soy madre, pero la vivo a través de mi sobrino, y de mis primas y amigas.

-Futuros proyectos así, por lo bajito.

Esperando a que suene el móvil… ojalá te pueda contar pronto.(Me guiña un ojo)

Mil besazos preciosa. Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo que se bien no paras y no te sobra. Que maravilla que honor y gracias por concederme esta entrevista para que la gente sepa de tu esencia.

Mil gracias.

Nos despedimos por hoy muy a nuestro pesar (Julia sonríe una vez más) con todo el cariño del mundo y deseándote Julia lo mejor de todo corazón.

Mila Marcos