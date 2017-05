15 series imprescindibles para el verano 2017

Producto disponible en Amazon.es -4% Juego De Tronos - Temporadas 1 a 6 [Blu-ray] Precio: EUR 107,92 Precio recomendado: EUR 112,75

Estas son algunas de las series imprescindibles para el verano 2017, ¿Las vas a ver todas?

ANA DE LAS TEJAS VERDES (NETFLIX) – FECHA DE ESTRENO 12 DE MAYO

Es la primera en llegar y ya se puede disfrutar en Netflix. Ana Shirley (Amybeth McNulty) es una joven huérfana, que ha pasado la infancia entre orfanatos y casas de acogida. Hasta que con 13 años, es adoptada por los Cuthbert, dos hermanos a los que cambiará la vida. Y a la del pueblo entero.

DOWNWARD DOG (ABC) – FECHA DE ESTRENO 17 DE MAYO

Allison Tollman cambia la multipremiada y venerada Fargo, por una comedia en la que habla con su perro. Movimiento arriesgado el de esta actriz en auge…

THE KEEPERS (NETFLIX) – FECHA DE ESTRENO 19 DE MAYO

Siguiendo la estela de Making a Murderer, esta docuserie investigará el secuestro y asesinato de Cathy Cesnik, en 1969. Una monja que iba a destapar una red de pedófilos en la Iglesia pero que no pudo hacerlo por motivos obvios.

TWIN PEAKS (SHOWTIME) – FECHA DE ESTRENO 21 DE MAYO

Entre las series imprescindibles no podía faltar la ficción de David Lynch, por fin, verá la luz. 25 años después de su despedida, vuelve con elenco principal y las ganas de hacer más temporadas si la serie va bien.

STILL-STAR CROSSED (ABC) – FECHA DE ESTRENO 29 DE MAYO

¿Qué pasó cuando murieron ‘Romeo y Julieta’? ¿Cómo le fue la vida a sus amigos y familia? Es lo que explora Shonda Rhymes en su enésima serie para ABC. A un paso de ser la dueña del canal.

I’M DYING UP HERE (SHOWTIME) – FECHA DE ESTRENO 4 DE JUNIO

Jim Carrey es el productor ejecutivo de esta serie que cuenta la vida de Mitzi Shore, la famosa dueña del LA Comedy Store, una sala de los 70 en la que se dieron a conocer muchos cómicos. Melissa Leo es Goldie Herschlag, la dueña del local.

LA NIEBLA (SPIKE) – FECHA DE ESTRENO 22 DE JUNIO

Stephen King sigue colonizando televisión y cine. Esta vez, con su famosa obra La Niebla, adaptada a televisión. Esa niebla que vuelve loca a la gente y cuyo tráiler ha disparado el hype y que sin duda está entre las series imprescindibles de este verano.

GLOW (NETFLIX) – FECHA DE ESTRENO 23 DE JUNIO

La nueva serie de Jenji Kohan (Orange is the New Black) se centra en Ruth (Alison Brie), una recién llegada al mundo de la lucha libre de mujeres en los 80 en Los Ángeles.

SNOWFALL (FX) – FECHA DE ESTRENO 5 DE JULIO

FX se mete de lleno en la plaga de muertes que hubo en Nueva York cuando empezó a comercializarse el crack. Ojito que va a generar polémica y mucho comentario en redes sociales.

THE BOLD TYPE (FREEFORM) – FECHA DE ESTRENO 11 DE JULIO

Se va Pretty Little Liars y llega The Bold Type. La serie está inspirada en la vida de Joanna Coles, la directora de la revista Cosmopolitan USA.

SALVATION (CBS) – FECHA DE ESTRENO 12 DE JULIO

Un asteroide chocará con La Tierra en seis meses y la única esperanza es un científico algo especial, interpretado por Santiago Cabrera.

JUEGO DE TRONOS (HBO) – FECHA DE ESTRENO 17 DE JULIO

Y si una serie merece estar entre las series imprescindibles es esta. La más esperada. La penúltima temporada. El preludio final. Hay ganas, ¿verdad?

MIDNIGHT TEXAS (NBC) – FECHA DE ESTRENO 24 DE JULIO

En esta pequeña ciudad, vaya usted a saber el motivo, se reúnen las criaturas más del inframundo. Demonios, brujas, espíritus… Aquí todo el mundo es recibido, lo que no significa que ese recibimiento sea bueno.

THE SINNER (USA NETWORK) – FECHA DE ESTRENO 2 DE AGOSTO

Jessica Biel es una madre tranquila a la que un día de playa se le va la cabeza, y mata a golpes a otra persona. Bill Pullman será quien investigue su caso, mientras la protagonista intenta comprender qué le ha pasado. Siete capítulos de una de las miniseries del verano.

THE DEFENDERS (NETFLIX) – FECHA DE ESTRENO 18 DE AGOSTO

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist juntos y revueltos para luchar contra la Mano y contra una Sigourney Weaver que apunta alto como villana.