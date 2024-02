Almodóvar. El manchego que cambió el cine español

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un desarrollo de la trayectoria de Pedro Almodóvar, considerado uno de los directores españoles de mayor relevancia y el más internacional. Desarrollo de su biografía, sus primeros proyectos y premios, sus mejores películas (desde mi opinión), y por supuesto a las chicas (y chicos) Almodóvar. Es seleccionado este tema por mi pasión por el cine, pasión que suele focalizarse en el cine Estadounidense. Razón por la que me acercaré más al cine Español, que suele ser olvidado.

«Ser director de cine en España es como ser torero en Japón.» – Pedro Almodóvar

Biografía

Filmografía: Primeros proyectos; Top 5 mejores películas

Chicas Almodóvar

Conclusión personal



Pedro Almodóvar nace en Calzada de Calatrava (Castilla la Mancha) en 1951, pero crece en Extremadura, donde recibe una educación religiosa que le lleva a ver el teatro como su lugar seguro. A los dieciséis años decide trasladarse a Madrid, donde trabaja para la compañía “Telefónica” con la intención de ahorrar y acceder a la Escuela de Cine. Finalmente no cumplió su objetivo pues la encontró cerrada, aún así, alternó el trabajo con su colaboración en un pequeño grupo de teatro llamado “Los Goliardos”. En cuanto alcanzó ahorros los invirtió en una cámara Super 8 con la que grabó sus primeros proyectos, en su mayoría cortometrajes.

Con los primeros años de la posdictadura llegó la llamada “movida madrileña” y las cosas cambiaron. Almodóvar logró integrarse en el movimiento cultural formando junto a Fanny McNamara el dúo de rock Almodóvar-McNamara.



En los 80 dirige su primer largometraje Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón con el que llegó a la gran pantalla del cine comercial.

Es relevante la creación, junto a su hermano Agustín de la productora «El Deseo, S.A.», gracias a la cual dejó de depender del dinero ajeno y pudo impulsar su carrera. Finalmente alcanzó la nominación en los Oscar gracias a Mujeres al borde de un ataque de nervios a finales de los 80. Paso a paso Pedro continuaba creciendo, madurando, desarrollando un estilo único que lo llevaría a alcanzar la fama mundial con la que ahora cuenta.

Filmografía

Para reunir todas las ideas que cuentan con el nombre de Almodóvar en sus líneas, deberíamos hablar de más de cincuenta proyectos, entre los que no solo fue director, sino también actor, guionista, músico, productor y equipo técnico. Y aunque me encantaría desarrollar todos estos ámbitos, nos centraremos en su papel de director.

1. Primeros proyectos

Para hablar de sus primeros pasos no podía olvidarme de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, película con la que se estrenó en los cines en los 80. Las protagonistas eran tres mujeres interpretadas por Carmen Maura, Olvido Gara y Eva Silva que establecen una comedia sobre su convivencia en la época de La movida madrileña.

También es relevante mencionar Laberinto de Pasiones, publicada en 1982. Narra la historia de una joven ninfómana y el hijo de un jeque árabe en la década de los 80. En ella vemos música, violencia y sexualidad, además, entró en un tema conflictivo para el momento, la homosexualidad.

Por último he seleccionado ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, que nace en 1984 de la mano de Carmen Maura. Interpreta el papel de una mujer casada y peleada con su esposo en una familia totalmente desestructurada.

2. Top 5 mejores películas (según mi carácter)

Volver; comedia dramática protagonizada por Penélope Cruz. Se estrenó en 2006. Ha recibido más de 40 premios, destacamos 5 Goya, además Penélope fue nominada al Óscar a mejor actriz. Tuvo un presupuesto de 7,4 millones de euros y recaudó 85,5 millones.

2. Mujeres al borde del ataque de nervios; estrenada en 1988 y protagonizada por Carmen Maura y Antonio Banderas. Ha sido nominada a 16 Goya de los que alcanzó 5, fue también candidata a Óscar, BAFTA y Globos de Oro. Además fue la película más taquillera durante un año, el de su estreno, recaudando cerca de 5 millones y medio de euros.

3. Hable con ella; estrenada en 2002 y con Javier Cámara en el reparto. Tuvo 2 nominaciones en los Óscar, una de ellas a mejor director, también contó con un premio en los Globos de Oro, 2 premios BAFTA y 7 nominaciones en los Goya. Tuvo un presupuesto que no alcanzaba los 9,5 millones y terminó cosechando ganancias de 75 millones de euros.

4. Todo sobre mi madre; sin duda su obra más aclamada con 14 nominaciones en los Goya y su primer premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Contó con un presupuesto de 4 millones y recaudó cerca de 68 millones. Cuenta con una puntuación de 7,1 en Filmaffinity y además Cineralia la sitúa en el top 1 de películas españolas de la década de los 90.

5. Dolor y gloria; estrenada en 2019 y con un reparto integrado por Antonio Banderas y Penélope Cruz. Fue nominada a dos premios Óscar y Globos de Oro a mejor actor, para Antonio Banderas, y mejor película.

Ganó siete de las dieciséis nominaciones en los Goya y recaudó 38 millones de dólares.

Chicas Almodóvar

Es bien conocido que Almodóvar tiene cierta fijación en “sus chicas”, actrices que se pueden considerar sus musas. Esta idea se popularizó a tanto nivel que en la década de los 80 trabajar con Almodóvar era un verdadero privilegio al que no todos podían acceden. El director español supo seleccionar a esas actrices, rodeándose de los mejores nombres femeninos del cine español.

Las figuras femeninas forman una parte muy relevante del cine del manchego, tan relevante que se sitúa en la trama principal de sus películas. A lo largo de los años la lista de mujeres seleccionadas va en aumento, pero la primera “Chica Almodóvar” fue Carmen Maura.

Carmen se inició en el cine del director casi al mismo tiempo que él mismo, con su primer largometraje Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Proyecto con el que se iniciaría una larga relación pues vemos a Carmen en películas como Qué he hecho para merecer esto y Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Otras protagonistas de este término son actrices como Victoria Abril, ¡Átame!, Tacones lejanos y Kika. Verónica Forqué, Qué he hecho yo para merecer esto, Matador y Kika. Carmen Machi, Hable Con Ella y Los Abrazos Rotos.

Entre todas ellas me gustaría destacar a Rossy de Palma, que conoció al director como camarera y forma parte de su equipo, siendo inseparables hasta el día de hoy. También debe tener mención especial Penélope Cruz, a la que más se asocia actualmente con Almodóvar participando en siete de sus películas desde 1997 con Carne Trémula hasta 2021 con Madres Paralelas. Además Penélope fue nominada por primera vez en los Óscar gracias a Volver.

Considero relevante mencionar también a los “Chicos Almodóvar”, que no son tantos en número pero también han acompañado al director en múltiples proyectos. Uno de ellos es Antonio Banderas, que fue protagonista en Laberinto de pasiones, Matador, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios y ¡Átame!. Otro gran protagonista es Miguel Bosé que participó con un triple papel en la película Tacones lejanos.

Para finalizar me gustaría reunir las ideas que previamente he expuesto. Como el hecho de que indudablemente, y aunque a algunos no les agrade, Pedro Almodóvar es un grande en la historia del cine Español. A lo largo del ensayo he desarrollado las ideas que me parecían relevantes, aquellos datos que se me vienen a la cabeza cuando me paro a pensar en Almodóvar. Sobre todo aquella información que si no supiera, me gustaría conocer, como el inicio de su carrera y sus mejores películas.

No solo he escogido a este director por su talento, algo que para mí hace especial a Almodóvar es su constante rotura de estereotipos, de lo que ya estaba marcado en el cine. Como director, y persona homosexual, Pedro se encargo de hablar por todos y ejercer una representación para los que no la tenían. Esta faceta le ha provocado enemigos, y de hecho a lo largo de este escrito me he encontrado

con personas muy a su favor, y personas muy en su contra (algunas únicamente por su orientación sexual). Cosa que me entristece, pero no es algo que me gustaría desarrollar en estas líneas, sino más bien como a pesar de este odio sigue estando en lo más alto.

Con esto invito, a aquellos no son tan devotos del cine Español, a visitar la filmografía de nuestro director más internacional y a dejarse seducir por un cine que, definitivamente, cambió el cine Español