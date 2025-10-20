Presentación y Cartel oficial de la IX edición del Maniatic Festival Internacional de Cine

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Es un placer compartir con vosotros la presentación de la IX edición del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC de Valencia, que se celebrará del 10 al 15 de noviembre en los cines ABC Park de Valencia y que estrena este año su condición de Festival calificador para los Premios Goya.

En esta edición, el festival ha recibido 682 cortometrajes de los que se han seleccionado un total de 28 para participar en Sección Oficial a competición, 10 cortometrajes nacionales y 18 internacionales. La Sección Oficial de largometrajes consta de cinco títulos de género muy potentes, que han poblado las secciones oficiales de citas tan importantes como Cannes, Venecia o Sitges.

Jesús L. Pérez («El tío chechu») es el artista madrileño multidisciplinar que ha firmado el cartel oficial de esta edición, un homenaje al título de culto Re-Animator (Stuart Gordon, 1985).

La novena edición del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC de Valencia cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Valencia.

Los cines ABC Park serán la sede oficial del festival, y en ella se proyectarán los 28 cortometrajes a competición en Sección Oficial y 5 largometrajes que han sido muy aplaudidos a su paso por algunos de los festivales más importantes del mundo.



Además, FNAC Valencia también colabora con MANIATIC prestando su espacio para la presentación del libro Crisálida, de Alicia Albares y publicado por la editorial Dimensiones ocultas (11 de noviembre a las 19:00). También en el espacio FNAC Valencia se grabará en directo una entrega del podcast La Batcueva Show (13 de noviembre a las 19:00).



Como una de las grandes novedades de esta edición, la tradicional sesión Freak Horror Show, que todos los años se celebra un día antes del comienzo del festival, se celebrará este año en Inmortal Road, en el barrio de Benimaclet (9 de noviembre).