El discurso de Meryl Streep contra Donald Trump que ha maravillado a medio mundo

Los Globos de Oro 2017 tuvieron una protagonista más allá del exitoso musical de Damien Chazelle. Y esa fue Meryl Streep.

La actriz acudió a la ceremonia para recibir el premio Cecil B. DeMille de honor a toda una carrera por méritos mucho más que merecidos, y una vez más demostró ser una de las auténticas y más grandes estrellas de Hollywood con un discurso en el que, además de no callar nada, fue directa, emotiva y dejó a millones de personas con la piel de gallina.

Este es el discurso de Meryl Streep traducido al español:

“Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, sentaos. Por favor, sentaos. Gracias. Os quiero a todos. Vais a tener que perdonarme. He perdido mi voz gritando y lamentándome este fin de semana. Y he perdido la cabeza en algún momento de este principio del año. Así que tengo que leer.”

“Gracias, Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Retomo desde donde lo dejó Hugh Laurie. Vosotros y todos los que estáis en esta habitación pertenecéis a uno de los segmentos más vilipendiados de la sociedad americana en la actualidad. Pensad en ello. Hollywood, extranjeros, y la prensa. ¿Pero quiénes somos nosotros? Y, ya sabéis, ¿qué es Hollywood al fin y al cabo? Es simplemente un grupo de gente de otros lugares.”

“Nací y crecí en las escuelas públicas de Nueva Jersey. Viola (Davis) nació en una cabaña de Carolina del Sur, y creció en Central Falls, Rhode Island. Sarah Paulson fue criada por una madre soltera en Brooklyn. Sarah Jessica Parker fue una de siete u ocho hijos en Ohio. Amy Adams nació en Italia. Natalie Portman nació en Jerusalén. ¿Dónde están sus certificados de nacimiento? Y la preciosa Ruth Negga nació en Etiopía, creció en – no, en Irlanda. Creo. Y está aquí nominada por interpretar a una chica de una pequeña ciudad de Virginia. Ryan Gosling, como los mejores, es canadiense. Y Dev Patel nació en Kenya, fue criado en Londres, y está aquí por interpretar a un indio criado en Tasmania.”

“Hollywood se nutre con gente de fuera y extranjeros. Si les echas, no tendrás nada que ver más allá del fútbol y las artes marciales mixtas, que no son artes. Me han dado tres segundos para decir esto. El único trabajo de un actor es entrar en las vidas de gente que es diferente de nosotros y hacer que vosotros sintáis qué se siente. Ha habido muchas, muchas, muchas interpretaciones poderosas este año que han hecho exactamente ese trabajo compasivo y que quita el aliento.”

“Pero ha habido una interpretación este año que me ha impactado. Clavó sus garras en mi corazón. No porque fuera buena. No hubo nada bueno en ella. Pero fue efectiva e hizo su trabajo. Hizo que su público objetivo se riera y mostrara sus dientes. Fue ese momento en el que la persona que pedía sentarse en el asiento más respetado de nuestro país imitó a un periodista discapacitado, alguien al que superaba en privilegio, poder y capacidad para responder. Rompió mi corazón cuando lo vi. Todavía no puedo sacármelo de la cabeza porque no era en una película. Era en la vida real.”

“Y ese instinto para humillar, cuando es utilizado por alguien en una plataforma pública, por alguien poderoso, se filtra en la vida de la gente, porque da permiso a otros para hacer lo mismo. El poco respeto invita al poco respeto. La violencia incita a la violencia. Cuando los poderoso usan su posición para acosar a otros, perdemos todos.”

“Esto me lleva a la prensa. Necesitamos que periodistas de principios exijan explicaciones a los poderosos, que denuncien cada atrocidad. Por eso nuestros fundadores protegieron a la prensa y su libertad en nuestra constitución. Así que solo pido a la famosa y acaudalada Asociación de la prensa Extranjera en Hollywood y a todos los de nuestra comunidad que os unáis a mí para apoyar el comité para proteger a los periodistas. Porque vamos a necesitarlos. Y ellos nos van a necesitar para salvaguardar la verdad.”

Meryl Streep en los Globos de Oro 2017

“Una cosa más. Un día cuando estaba un día en el set quejándome de algo, porque íbamos a trabajar durante la cena, o las horas, o lo que fuera, Tommy Lee Jones me dijo: ‘¿No es un privilegio ser actor, Meryl?’. Sí, lo es. Y tenemos que recordarnos el privilegio y la responsabilidad del acto de la empatía. Deberíamos estar todos muy orgullosos por el trabajo al que hoy Hollywood rinde homenaje aquí esta noche.”

“Como mi amiga, la fallecida Princesa Leia, me dijo una vez, ‘coge tu corazón roto y conviértelo en arte’. Gracias, prensa extranjera”.

Analizad bien las palabras de Streep, la veterana actriz se está refiriendo, por supuesto, a Donald Trump y ese momento lamentable en noviembre de 2015 en el que el ahora presidente de EE.UU. se rió de un periodista discapacitado.

A Trump “no le sorprende”

Trump afirma no sentirse sorprendido de que haya sido atacado de nuevo por “la gente liberal del cine”, y asegura que no ridiculizó a nadie:

“Puse en duda a un periodista que se puso nervioso porque había cambiado su historia”.

Dice estar muy en paz con su conciencia, porque “parece que Meryl Streep y otros como ella pudieran leerle la mente”.

Trump no ha dudado en compartir en twitter su opinión sobre el discurso:

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una…”

Por otro lado Twitter se llenó de halagos hacia el discurso de Meryl Streep.

“Nunca ha habido alguien como Meryl. La amo”, dice Ellen DeGeneres.

Laverne Cox escribe: “Todo lo que ha dicho. Gracias Meryl Streep por tu trabajo y todo lo que has dicho esta noche. #empatía”.

Anna Kendrick se pregunta: “¿Habrá alguien mejor?”.

Sharon Stone comenta: “Nunca ha estado más grandiosa que esta noche, casi sin voz, su voz no podía ser más fuerte. Gracias Meryl Streep”.

Sarah Silverman dice: “Meryl Streep cambia el mundo levantándonos con un beso en la frente”.

Bette Midler dice: “Gracias a Dios por Meryl Streep, que dijo la verdad frente al poder esta noche en los Globos de Oro hablando del que no debe ser adorado, sin decir su nombre”.