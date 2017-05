Javier Bardem se defiende de los que le acusan de defraudar a Hacienda

El actor español más internacional ha enviado una nota aclaratoria a los medios para intentar limpiar su imagen.

Javier Bardem se defiende, en una nota enviada a los medios, de todos los que le acusan de defraudador.

“Publico esta nota sorprendido por el sensacionalismo de algunos titulares, en algunos medios, al acusarme de defraudador a Hacienda por unas irregularidades que la propia sentencia califica de infracciones leves y que se resolvieron hace años liquidando en su momento tanto las diferencias como las dos sanciones por la infracción leve, las cuales estimamos pertinente recurrir. Abajo lo explica mi abogado.”

“Por otro lado, entra dentro de toda normalidad que entre los criterios interpretativos de Hacienda y de los asesores fiscales o tributarios existan algunas diferencias a la hora de liquidar determinados conceptos, que es lo que ha ocurrido en el presente caso, como ocurre a miles de personas cada año.”

“Y me interesa destacar que no albergo otra voluntad que la de seguir cumpliendo la ley y sus obligaciones tributarias en el sentido que marcan las normas como siempre he hecho desde que empecé a tributar en los inicios de mi carrera.”