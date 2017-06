Daniel Day-Lewis se retira de la interpretación

Una noticia confirmada a Variety por la portavoz del actor Leslee Dart.

Daniel Day-Lewis ha tomado la decisión de abandonar de manera definitiva la interpretación.

“Daniel Day-Lewis ya no volverá a trabajar como actor. Él está muy agradecimiento a todos sus colaboradores y a sus fans por todos estos años. Se trata de una decisión difícil y privada y ni él ni ninguno de sus representantes volverán a hacer, de momento, más comentarios al respecto.”

Así que conviene estar preparados para despedirse del actor en la que será su última película, una cinta de Paul Thomas Anderson que todavía no tiene título. El actor ya trabajó con el director en 2007 en Pozos de ambición (There Will Be Blood).

La nueva película de Anderson es conocida de forma extraoficial con el nombre de Phantom Thread, y narra un drama ambientado en el mundo de la moda que Annapurna Pictures estrenará el 25 de diciembre en Estados Unidos.

Daniel Day-Lewis se retira con tres Premios Óscar al Mejor actor, los conseguidos por Mi pie izquierdo (1989), Pozos de Ambición (2007) y Lincoln (2012).

Su legado es simplemente impresionante, solo hay que recordar algunas de sus películas, clásicos modernos como En el nombre del padre, El último mohicano, La edad de la inocencia o Gangs of New York.