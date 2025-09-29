«Vivir o morir en Gaza». Una voz en alto por Palestina

Compartir Facebook

Hace unos días fuimos invitados a disfrutar en el Palacio de la prensa de Madrid, del evento presentación de «Vivir o morir en Gaza», una escucha que nos conmovió y nos emocionó a todos. Un videopodcast conducido por Almudena Ariza y narrado por el médico español Raúl Incertis.

Producido por @yeswecast para @rtveplay

Fue un evento maravilloso lleno de emoción y lagrimas inevitables. Imposible retener la emoción ante la cruel e increíblemente dolorosa realizad que se ofrecía a nuestros oídos.

Almudena Ariza y Raúl Incertis ponen voz a ‘Vivir y morir en Gaza‘, el nuevo videopódcast ya disponible en RTVE Play.

Se estrenaron los tres primeros episodios gracias a @palacioprensa y sucedió en una sala repleta,delante de 500 personas.

Es un relato tremendamente emocional. El testimonio del médico Raúl Incertis, que nos expone una narración cruda y profundamente humana que eriza la piel, sobre el dolor, la resistencia y la compasión en Gaza. El anestesista español nos relata en primera persona la masacre de Israel en la Franja de Gaza.

El podcast es uno de los formatos más actuales y modernos por el cual comunicar actualidad de un modo «episódico», desde luego si se escucha uno de aquí, ya no creo se pueda parar hasta finalizar la «Serie documental» por así decirlo que, aquí a través de este modo narrativo se nos oferta. Más ,si a uno le afecta y quiere obtener información de primera mano y sin adornos de lo que esta sucediendo y no se nos cuenta.

«Vivir o morir en Gaza», llega, se adentra en las entrañas y afecta.

Yo desde luego pienso terminar de escucharla, hablarla y comentarla todo lo que me sea posible.

Todo lo que se haga, cada granito de arena que se ponga por lograr justicia y libertad para una Palestina que tanto sufre, esta bien y es una voz en alto.

Gracias una vez más al PALACIO DE LA PRENSA DE MADRID por hacer posible eventos de este gusto y magnitud. ¡GRACIAS!.

Mila Marcos