Crítica de ‘La tregua’. Humanista e irregular cinta sobre la convivencia de prisioneros republicanos y franquistas en un gulag

El director Miguel Ángel Vivas vuelve a demostrar su habilidad para la puesta en escena en una película con algunos altibajos en la narración.

El director andaluz Miguel Ángel Vivas ha dejado patente con su trabajo en cine y televisión que es uno de los directores que mejor se mueve en la acción y el terror. Quizá gran parte de sus largometrajes sufran de unos guiones que no están a la altura de su habilidad con la puesta en escena. Un defecto que se vuelve a repetir en La tregua, una drama basado en hechos reales sobre la particular relación que se estableció entre prisioneros de dos bandos enfrentados, republicanos y franquistas, en un campo de trabajo de la desaparecida URSS en los años cuarenta del pasado siglo XX.

El autor de Secuestrados vuelve a dejar constancia de su habilidad a la hora de imprimir fuerza visual a sus imágenes y hacerlo de manera más elegante posible a pesar de encontrarnos en su película más dramática, donde la acción solamente surge intermitente. Por otra parte, demuestra ser un estupendo director de actores, capaz de lograr que sus protagonistas principales, Miguel Herrán y Arón Piper, entreguen dos de sus mejores interpretaciones hasta la fecha. A todo ello hay que añadir el tratamiento humanista de una historia que aboga por el entendimiento entre personas de distintas ideologías y critica los totalitarismos.

Sin embargo, la película sufre de ciertas arritmias, fruto quizá de lo que se supone una difícil tarea de escritura y montaje. Vivas y sus guionistas quieren perfilar bien a su grupo de soldados, aunque quizá a veces se pierda demasiado en sus historias personales. Eso es especialmente evidente en el inicio, que tarda un tanto en despegar. Por otra parte, el desenlace se pospone una y otra vez alargando demasiado el metraje.

Todo ello impide que La tregua sea la gran película que pretende ser, aunque nos encontremos ante una cinta superior a la media donde se aprecia de nuevo la capacidad de Vivas para crear tensión, especialmente en momentos como los de la frustrada fuga de la prisión.

El largometraje evidencia que ese periodo de la Historia, aquel que comprende desde la Guerra Civil Española hasta después de la Segunda Guerra Mundial, sigue teniendo argumentos que pueden inspirar obras audiovisuales capaces de conmovernos y demostrar que lo mejor del ser humano muchas veces sale a la luz en los peores momentos.

