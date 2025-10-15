Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

4 cortometrajes y una mesa redonda para acercarnos a la realidad de Gaza.

Es un placer compartir con vosotros la acción «PALESTINA en la MEMORIA», un acto especial que une, cine, memoria y compromiso organizado por la Asociación ARTE y MEMORIA en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Un encuentro en el que participará el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, junto a la periodista Teresa Aranguren, y el director de cine Martín Guevara y moderará el actor Carlos Olalla.

La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 29 de octubre a las 18:00 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (Sala de actos Carlos Saura de la Avda. Complutense 3, 28010 Madrid), con entrada libre hasta completar aforo.



Durante el encuentro se proyectarán cuatro cortometrajes que dialogan con la situación que está viviendo Gaza, como espacio de genocidio, lucha, pérdida y esperanza: «Behind the wall» (Martín Guevara), «Vibrations from Gaza» (Rehab Nazzal), «The poem we sang» (Annie Sakkab) y «Post trauma» (Nidal Badarny).

Los Cortometrajes –