Las Guerreras K-POP. Inesperadamente vibrantes

Directores: Maggie Kang, Chris Appelhans.

Reparto:

Arden Cho, Ahn Hyo-seop, Ken Jeong, Lee Byung-hun, Daniel Dae Kim, May Hong, Ji-young Yoo, Kim Yunjin, Joel Kim Booster y Liza Koshy

Un trío de superestrellas del K-pop llamadas Rumi, Mira y Zoey (Las Huntrix) , quienes secretamente son cazadoras de demonios encargadas de proteger al mundo. Durante el día, llenan estadios, pero de noche, usan su música y sus voces para luchar contra demonios que roban las almas de los fans, creando una barrera mágica llamada Honm. Su principal desafío es una boy band rival (Los Saja boys) ,compuesta de demonios infiltrados, que intenta robar las almas de los fans a través de su música.

Antes de verla fui testigo en redes de batallas musicales con la que hoy se es, la canción principal de la película. Pero sinceramente ignoraba de que iba el tema.

Paseando por nuestro loco Madrid me topé en mas de una ocasión con un cartel que versaba así;

ULTIMA FUNCIÓN EN MADRID

LAS GUERRERAS K-POP

El unico cosplay con luces impactantes, coreografías de alto nivel y la energía que solo un verdadero fandom puede disfrutar en vivo.

No es cualquier tributo, es una experiencia única que te hará sentir como parte de una guerrera K-pop.

Lucha de bandas por los fans, Huntrix vs Saja boys.

Digamos que esto captó mi atención y fui a consultar a una gran experta en estos menesteres de danza urbana así como otros bailes y músicas modernas de actualidad, mi hija pequeña, mi Iris (jejeje) por la cual supe que esto, es tendencia y más aún; Está muy de moda.

Sin mas dilación juntas procedimos al visualizado de la cinta.

Tengo que reconocer que ha sido toda una sorpresa y que me ha encantado.

No soy seguidora del K-pop ( Abreviatura de «Korean Pop», música pop coreana) pero en la película me ha gustado muy mucho, sinceramente.

En resumen, deciros que me parece una sorprendente película visualmente increíble, con coreografías y música vibrantes de argumento mas que convincente y bien marcados personajes. Lo que viene a significar así en habla de lo más casero:

Que la pienso volver a ver seguro y no tardando mucho así sin anestesia, abriendo miras a un cine algo inesperado, actual y jovenzuelo (jejeje).

Las K-Pop así en dos palabra para mi han resultado ser INESPERADAMENTE VIBRANTES.

Mila Marcos