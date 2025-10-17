«La vida de Chuck». Melodía articulada

Compartir Facebook

Directores: Mike Flanagan.

En el reparto: Jacob Tremblay, Mark Hamill, Karen Gillan, Harvey Guillén, Matthew Lillard, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Annalise Basso, Benjamin Pajak, Mia Sara, Carl Lumbly, Samantha Sloyan, y Kate Siegel.

«La vida de Chuck» cuenta una emocionante historia, narrada en orden inverso, sobre un hombre común cuya existencia adquiere un significado cósmico y profundo. A medida que la cinta retrocede, descubrimos fragmentos clave de su pasado: su trabajo, su amor por la música, y sus luchas personales. Un increíble relato que entrelaza elementos realistas con toques de fantasía, para explorar la importancia de los momentos individuales en la vida y cómo cada persona deja su huella en el universo.

Mañana aterriza en nuestros cines «La vida de Chuck» basada en el relato de Stephen King.

Tenía unas ganas tremendas de verla y esto ha sido posible gracias a nuestros amigos de Diamond Films España y en especial a gracias mil Ángel Larroca Sáez de Adana.

¡Gracias, gracias!.

Empecemos pues. Tenemos aquí una lucha confusa, una maravilla de la vida en forma de disfrute que nos ofrece el cine y a la par un pequeño sufrimiento por, nunca mejor dicho, saber, que se oculta tras esa puerta que parece estar eternamente cerrada.

Una buena adaptación opino pero, si no se ha leído el libro si creo hay resultados que se escapan como en las matemáticas, que si parpadeas y no coges ese numero las cuentas ya no cuadran.

En ocasiones te sientes ahí, viendo la película y la piel se herriza sin saber por que, posiblemente sea por la increíble música que acompaña cada escena, cada secuencia, cada fotograma.

Creo sinceramente que no sobra ni un papel ahora Tom Hiddleston es melodía articulada es, sencillamente espectacular, esta perfecto en cada linea , en cada gesto, en cada paso de baile que da es sencillamente CHUCK así, esplendoroso como la magia en el parque mágico.

Sí mi muy querido amigo Charles ‘Chuck’ Krantz, cada cabeza es un mundo y tu historia, tu increíble historia lo confirma. Nos dice aquí que en cada uno de nosotros caben infinitas vidas y pienso que esta es una realidad enorme.

«Nacemos, vivimos y un día partimos. Y, a veces, hay vidas que permanecen para siempre».

Tu cabeza «Contiene multitudes», si entendemos esta pequeña frase en toda su grandeza, entenderemos a Chuck.

¿Qué de importante tiene la vida de cada uno, que y cuanto dejamos en la vida de los demás y por que y cuanto se nos recordará?

Pues he aquí la increíble mística y maravillosa vida de Chuck amigos ,una de esas historias que opino todos deberíamos ver y disfrutar en pantalla grande por que ya solo por visualizar ciertos cielos estrellados bien merece la pena.

Si creo que a cada cual le tocará y afectara muy seriamente, según el estado de animo con el que la vea por que si queda grabada en la piel.

En líneas generales resulta maravillosa y positiva prácticamente etérea eso si con esa pizca de desazón, de desconcierto y extrañeza.

Así que, ya sabéis, señoras y señores hay que ir este fin de semana sin falta al cine y ver sin lugar a dudas la increíble, maravillosa y desconcertante «LA VIDA DE CHUCK«.

Nunca olvidéis muy amigos míos que vuestra cabeza «contiene multitudes».

Mila Marcos.