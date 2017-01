Crítica de “Loving”. Una obra directa y sin tapujos de Jeff Nichols

Jeff Nichols posee ese don de plantear mucho en poco y con poco. Ya demostró con “Mud”, “Take Shelter” y “Shotgun Stories” que le gusta contar marginaciones, que quiere ver la vida desde el punto de vista de las injusticias, y que plantea debates morales ante temáticas con bastante enjundia, sea el tiempo que sea, ya que aunque lo tratado pertenezca a muchos años atrás dejó su legado y su huella.

Mildred y Richard Loving, son una pareja que se aman, que desean formar una familia, en su ciudad de residencia no está legalizado el derecho al matrimonio interracial, por ello él decide ir a otro estado y así poder casarse. Al volver a su hogar, ellos mantienen su relación de convivencia en casa de los padres de Mildred, pero un buen día la policía les detiene y les juzgará por un delito, estar casados. Ahora si quieren seguir juntos tendrán que exiliarse.

Crítica de “Loving”

Ésta es una historia real, de dos personas que lucharon durante diez años para poder regresar a su casa como marido y mujer. “Loving”, no busca lo emocional a toda costa, busca la recuperación moral de la sociedad ante hechos aberrantes y sin escrúpulos ante los derechos humanos.

Es una obra directa, sin tapujos, desnudando la verdad con el dolor y el sufrimiento trasmitido por los hechos y sobre todo por esas miradas con una gran carga y con un gran objetivo que no es otro que la libertad ante el amor.

Muchos más derechos buscados en esta historia real. Derecho a una libre elección en todos los sentidos, pero ante todo lo que rodea a lo personal.

Un canto a la libertad como bandera se trasmite desde el primer momento. También busca el derecho al respecto, a la opinión, a la felicidad, a los lazos familiares y la libertad de expresión. Hay mucho más que buscar la igualdad de raza y color, “Loving” quiere quitar etiquetas y buscar el valor de las personas.

Interpretaciones que se basan en la estética visual, sin ensalzar demasiado ni los gestos ni el cuerpo en sí. Totalmente contenida, como en sí son los protagonistas, desbordados por los tapujos de la sinrazón de la sociedad radical.

Hay algo que por momentos me sacó de contexto y de la línea definitoria, es la ambigüedad de algún que otro personaje, en ellos no se plasma en actos si no en gestos. Y eso hace que la duda aparezca como una sombra.

Aun así, esa dispersión en esos protagonistas pudieran para muchos enriquecer la historia, pero esa postura para mi gusto no me aporta nada, excepto sacarme por momentos del hilo conductor y crearme una duda, aunque razonable, que no me aporta nada a la película, aunque pudiera entender que sí a la trama.

“Loving” posee esa recreación en pantalla totalmente escénica acorde a su tiempo, con unos colores que van profundamente armónico con la temática y con su desarrollo.

Jeff Nichols parte de la base del cine clásico, desde la cámara expectante ante el personaje, y siguiendo pausadamente los movimientos de los mismos, para captar ante todo las miradas que son las que más nos cuentan.

Crítica de Susana Peral.

3.3 User Rating 0 ( 0 votes) Sending