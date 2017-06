Resumen del Rizoma Festival 2017

A las propuestas inéditas también se unen películas que ya pasaron y consiguieron premios en anteriores ediciones.

Rizoma no es festival al uso, no solo por el hecho de comprender variantes diferentes artísticas si no porque lo que trasmite es totalmente distinto, reflexiona mucho más de lo que aparenta a primera vista.

Ante todo en cine el Festival Rizoma nos regala propuestas nada convencionales que se disfrutan desde el primer instante. Son propuestas irreverentes, de gran calidad y una gran dosis de imaginación, sin dejar de lado la realidad que hay paliarla con la cultura para enriquecer al ser humano.

Rizoma en sí no deja de ser un puzle lo mismo que hacen las películas exhibidas, Diamond Flash y El arca de Noé, tienen esa fase surrealista que nos lleva a un espacio de sensaciones que traspasan la pantalla, al mismo tiempo el arca de Noé tiene mucho que ver con Space Program, que a su vez puede ser paralela con Operación Avalancha.

Y luego si nos pasamos ya a la parte emocional e intimista nos podemos volcar en Relatos que se uniría a Denial, porque ambos protagonistas se pronuncian en su búsqueda personal y su reivindicación para ser feliz. Pero no podemos dejar de lado a Análisis de Sangre Azul que haciendo un homenaje en toda regla al cine clásico, bucea en la mente humana con una historia que tiene hasta puntos de humor que llega con fuerza al espectador, dentro de recreaciones de investigaciones médicas de mucho tiempo atrás.

Desde la inauguración del festival se abría el plazo de presentación de películas a concurso para esta nueva edición que se culminará en el mes de noviembre. Rizoma da cabida a cintas con estéticas y fondo innovadoras teniendo un punto de partido en común, este año ha sido el término filosófico LÓGICA DIFUSA (FUZZY LOGIC).

Aunque este término acuña muchas características en sí, el término gris de la ciencia, extrapolado a la cultura y la sociedad, se sobreentiende que las películas deben de partir de esa base pero contener una mirada creativa superlativa para que el impacto creativo sea mayor.

El Arca de Noé de Adan Aliaga y David Valero

En ediciones pasadas ganó El arca de Noé, que aunque no tenía como base la Lógica Difusa contiene mucho de esta filosofía, siendo una película rica en toda su armonía inventiva, y fusionando muchos factores humanos, como son la amistad, la imaginación todo ello combinado como el futuro pero partiendo de la pérdida de los referentes en este caso por la crisis económica que finalmente agudiza el ingenio.

Aunque la película ya ha estado en varios festivales, en este mes será cuando estará presente en salas en Alicante. Los directores Adan Aliaga y David Valero, siguen el recorrido de presentación de su película al público sin perder su esencia inicial desde su primera exhibición, ambos estuvieron en la rueda de prensa de Rizoma Festival y hablaron de su experiencia durante la creación de su obra y de su libertad de expresión que utilizan al trabajar.

Denial de Derek Hallquist y Anoosh Tertzakian

Denial dirigida por Derek Hallquist y Anoosh Tertzakian que comenzó como una denuncia y reivindicación de las energías renovables y sus negocios, se convirtió finalmente en la combinación por esa lucha, pero al mismo tiempo de la batalla emocional y personal del protagonista en su interior por sacar a la luz su identidad personal. Guerra entre lo personal y lo social que se plasma desde el interior del núcleo familiar hasta la sociedad en sí. La película tuvo una gran acogida en ambos pases con la presencia del protagonista y la directora, confirmando que ya desde su primera proyección festivales españoles se habían interesado en el trabajo y su proyección.

Relatos de Mario Iglesias

La cámara es fría por momentos en Relatos de Mario Iglesias, con ese ritmo y sencillez de lo que pudiera parecer un falso documental, pero la esencia es absolutamente perfecta para llevar la mente del espectador hasta cada personaje, sobre todo de la principal, Rosario. Un viaje hacia la búsqueda de uno mismo, cruzándose en su camino con las piedras que la vida impone, y al mismo tiempo imponiendo mucha imaginación en esos escritos que se recrean y que dan incluso un toque enigmático.

Diamond Flash de Carlos Vermut

Carlos Vermut parece que destacó hace unos años por Magical Girl, por su forma de narrar y el puzle que creó, pero puede que para entender esa su segunda película tengamos que deleitarnos con Diamond Flash, una cinta que aunque pudiera parecer amateur crea un conjunto narrativo excelente así como un manejo de la cámara con los colores que nos plasma en cada personaje. Al director le gusta indagar en la mente humana, en sus extremos y sus reacciones a través de las dificultades y las trabas, pero a veces creadas por uno mismo.

Operación Avalancha, un falso documental dentro de otro documental

Operación Avalancha, que desde este viernes pasado se encuentra disponible en plataformas digitales de la mano de Avalon, es otro falso documental, dentro de otro documental, que profundiza en la maquinación de la época que el primer hombre llegó a la luna. Analiza los intríngulis de los poderes, de las altas esferas y de la necesidad de no dejar un cabo suelto a la hora de ser el primero. Aquí aunque la exactitud no es la premisa, la imaginación es lo fundamental para enlazarla con Space Program de Tom Sachs y esa inventiva de crear una nave espacial y llegar a Marte.

Análisis de Sangre de Azul de Gabriel Velázquez y Blanca Torres

Una propuesta muy valiente dentro del certamen. La película hace un gran homenaje a clásicos y al cine mudo, utilizando este formato para ser diferente, para describir un mundo clasista con pocas palabras pero de una forma estética muy distinta. Además está hecha en formato de 35mm con proyección convencional y destacando por su fusión de humor y ficción por partes iguales, otro falso documental con muchos toques de misterio y una música que la recrea a la perfección.