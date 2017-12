Crítica de Stronger. Un drama basado en hechos reales que te hace reflexionar

Puntuación: Stronger no se centra en el hecho terrorista en sí, enfoca la manera en la que Jeff Batman se enfrenta a la nueva realidad que le ha postrado, su coraje, su lucha por reinventarse después de un gran trauma... User Rating: Be the first one !

A nuestras pantallas llega Stronger, un drama basado en hechos reales, con grandes dosis de emotividad y con el ya consabido patriotismo norteamericano, aunque en este trabajo no es reprochable, no puede ser que los verdugos tengan más repercusión que las propias víctimas y aquí creo que en eso nos dan algunas lecciones, les ponen cara a las víctimas y las dignifican como verdaderamente se merecen, los meten en la categoría de héroes nacionales aunque a los afectados a veces les venga grande esa gran responsabilidad.

Jake Gyllenhaal interpreta a Jeff Bauman un joven que por enésima vez intenta volver a reconquistar a su pareja que encarna Tatiana Maslany con la que tiene continuos altibajos. Decide animarla en el maratón de Boston con una gran pancarta a la llegada a meta, en el momento en que ella está llegando las bombas de los atentados del maratón estallan y Jeff Bauman se ve de la noche a la mañana sin piernas a causa de las graves heridas que le produce la explosión, esto le hará ya no solo tener una batalla de rehabilitación dura, sino una batalla interna por intentar averiguar el lugar que ocupa, como asimilar su relación de pareja, su relación familiar y su relación con el mundo que le rodea. Todo ello aderezado con un clamor de heroísmo que no asimila como propio.

Stronger no se centra en el hecho terrorista en sí, enfoca la manera en la que Jeff Batman se enfrenta a la nueva realidad que le ha postrado, su coraje, su lucha por reinventarse después de un gran trauma, acostumbrarse a una nueva vida, ya no solamente la propia del afectado si no la de todas las personas que le rodean y que tienen que afrontar todo lo que eso supone.

David Gordon Green que viene de la comedia americana experimenta con el drama, en Stronger hace un trabajo muy digno ya que a pesar de tener una gran carga emocional no se recrea en la lágrima fácil, contiene perfectamente a los personajes y no los convierte en ñoños, los hace imperfectos y vulnerables, en definitiva los hace reales, con todos sus miedos y no solo al del propio personaje principal que vive la tragedia y que se enfrenta en primera persona a una situación desconocida, si no los miedos de todos aquellos que tienen que compartir la vida con esa persona, destacando el de su novia que tiene que plantearse si esta con él por amor o por pena y el de su madre que tiene que ver a su hijo postrado en una silla de ruedas.

No es un trabajo que quiera aleccionar a nadie, ni estamos ante una película moralizadora, es solamente un filme de personas anónimas con mucho coraje y que sin saberlo o sin darse cuenta sirven de ejemplo para otras.

La cámara de Green se mantiene pegada a los actores, especialmente en momentos en los que los personajes viven intensamente su intimidad. Las actuaciones de sus dos protagonistas, Jake Gyllenhaal y Tatiana Maslany son muy respetables y en general Stronger es un trabajo muy redondo que merece la pena ver ya solo porque te hace reflexionar.