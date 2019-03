16ª Muestra Syfy: Escape room, Diamantino y Hell is where the home is

La entretenida Escape room clausuró una interesante 16ª edición de la Muestra Syfy. La jornada también nos permitió degustar de la delirante Diamantino y la simplemente infame Hell is where the home is.

Escape room

Una eficaz mezcla de Cube y la saga Saw. Eso es lo que ofrece Escape room. No obstante, le falta la audacia de la primera y el tono gore de la segunda.

Así nos encontramos con un grupo de personas que son invitadas a participar en el famoso juego y se darán cuenta pronto que peligrará su propia vida. Todos ellos tendrán que afrontar sus mayores miedos para poder sobrevivir y aplicar sus habilidades a la hora de resolver los enigmas de cada prueba.

Adam Robitel sabe mantener el ritmo y dirigir con mimo a sus actores, aunque la película carezca de la más mínima originalidad. Camina por senderos ya demasiado trillados, aunque funcione bastante bien como simple pasatiempo.





Diamantino

El premio a la película más delirante de la Muestra Syfy podría ser claramente para Diamantino.

Los realizadores Gabriel Abrantes y Daniel Schmidt mezclan comedia, thriller, ciencia-ficción y cine social en un cóctel donde se dan cita un jugador de fútbol con un más que evidente parecido con Cristiano Ronaldo, dos hermanas malvadas que parecen sacadas del cuento de La Cenicienta, visiones de perritos lanosos en campos de fútbol, una pareja de lesbianas espías, y una denuncia de la situación de los inmigrantes y el auge de la ultraderecha en Europa.

El resultado es desconcertante, divertidísimo y desafía constantemente las expectativas de un espectador que se asombra con cada nueva ocurrencia. Una locura que provocó muchísimas carcajadas entre la audiencia del certamen.



Hell is where the home is



El subgénero de las home invasions parece bastante agotado. Hell is where the home is tampoco lo va a revitalizar precisamente.

En esta ocasión nos encontramos con dos amigas que se deciden reunir con sus respectivas parejas en un solitario chalet. No obstante, las evidentes tensiones entre ellos se reforzarán aún más cuando entre en la casa una extraña mujer que aparentemente solamente quiere hacer una llamada telefónica.

El director Orson Oblowitz pretende mostrarnos que el peligro no solamente proviene de aquellos a los que consideramos extraños, sino también de los que creemos conocer. Lástima que sus intenciones se vean malogradas por una pésima dirección de actores, la inexistente tensión y un guion que tarda demasiado en presentar a sus anodinos personajes principales.