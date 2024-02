Crítica de «La sociedad de la nieve». Bayona emociona rememorando la tragedia de los Andes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El director español rescata la trágica historia de los Andes, donde un grupo de jóvenes uruguayos batallaron y demostraron que «No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos».

He de aceptar que antes de sopesar la idea de escribir sobre «La Sociedad de la Nieve» tuve que reunir el valor para hacerlo, pues pocas películas se adentran tan al fondo del corazón. Antes aún de ver el film ya tuve que reunir el valor suficiente, y aún así las lágrimas bajaron por mis mejillas. Desde el minuto uno observamos y reconocemos un protagonista, que se encarga de narrar en voz en off sus vivencias, los pensamientos que azotaron su mente y que nos ayudo a adentrarnos a las cabezas de los supervivientes.

Nos trasladamos en el tiempo hasta 1972 para revivir la historia de supervivencia desde un nuevo punto de vista, uno que no se dio en otras versiones, el de la amistad. Y es que a lo largo del film conocemos uno a uno a los protagonistas para verlos desde la cercanía con la que verías a un ser querido. Es llamativo a comparación de ‘Viven’, film dirigido por Frank Marshall en 1993, como Bayona decidió cambiar por completo la idea del individualismo, de otorgar un papel definitivo a cada uno de ellos, para emocionar con la visión del grupo. Pues así como uno de ellos relataba, su supervivencia se daba gracias a las manos, la voz o las piernas de los otros.

Más allá de los mil documentales, reportajes o incluso películas publicadas y con tremendo éxito en el pasado, Bayona profundiza en lo nuevo. Pues los hechos son lo que son, y no necesitas una película para conocer el caso. En «La sociedad de la nieve» vemos más allá de lo físico, vemos a unos chicos desesperados en situaciones inhumanas, vemos como a pesar de eso siguieron adelante. Es relevante esa definición, «sociedad», que ellos mismos se dieron, por que así se consideraban. Apartados de cualquier rastro de humanidad. Nos recuerda a aquel «Señor de las moscas», donde de nuevo jóvenes se encargaron de crear su propia sociedad en función de supervivencia. Profundizando ambas en lo que ya es un hecho, cooperar es la única manera de salir vivos.

Si bien es notable la intención del director a la hora de provocar un profundo sentimiento de empatía, no considero que esa sea la clave. Nadie, ninguno de nosotros puede sopesar la idea de vivir en tal situación, ni si quiera somos capaces de entender las acciones que, como seres humanos, se realizan con el fin de seguir viviendo. La empatía mueve al espectador, pero no lo es todo. Es mucho más relevante la idea del respeto, el respeto que ellos sintieron cuando se vieron obligados a tomar determinadas decisiones. Decisiones humanas y desesperadas. A pesar de la crueldad de los hechos, que se tratan como lo que son, un desastre, el film no muestra más allá de lo necesario. Provocando que acciones inmorales, como podrían denominarse viéndolas desde fuera, se conviertan en algo correcto. Correcto dentro de los límites, como en la escena que para mí lo cambia todo, cuando uno a uno dan permiso para, en caso de morir, ayudar al resto a seguir viviendo.

«La sociedad de la nieve» es una película impresionante, que conmueve sin pretenderlo. Solo queda dar gracias, gracias a J. A. Bayona por tratar la historia como lo que es, una tragedia. Pero sobre todo gracias por hacerlo de una manera tan emotiva, gracias por dar a conocer los sentimientos desde lo más profundo, sin heroísmo, sin egos.