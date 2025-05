«Poker Face». No solo en el Poker está el juego

Compartir Facebook

El 13 de enero de 2023 llegaba a nuestros cines la película «Poker Face», película producida, dirigida y protagonizada por Russell Crowe. Por aquel entonces no pude verla y ahora que ha llegado a Prime Video no he querido perdérmela.

Como ya mencioné en el inicio como Director: El gran Russell Crowe

En el reparto: Russell Crowe, Liam Hemsworth, Elsa Pataky, RZA. Jacqueline McKenzie, Matt Nable, Lynn Gilmartin, Daniel MacPherson y Benedict Hardie.

Un multimillonario magnate de la tecnología reúne a sus amigos de la infancia en su casa para una partida de póquer en la que habrá mucho dinero, pero en la que deben contar sus secretos más oscuros. La irrupción de unos ladrones lo cambiará todo.

Si nos quedamos en la superficie del guion, tal vez ciertas cosas no nos cuadren en un principio pero si dejamos pasar mas allá de las letras de presentación del film, entenderemos un poco más el kit de la cuestión.

Haber, para que no se os quede justo eso, cara de póker decir que, no es una película de Póker o, no solo es en el póker en lo que se centra el señor Crowe (No solo en el póker está el juego). Una vez más hablamos de la verdadera amistad y lo que esta nos aporta sobre todo si vienen desde los amigos de la infancia.

Creo que en su mayoría se ha criticado bastante esta cinta en forma negativa y bueno que igual no es de Oscar pero entretiene, intriga y bueno se resuelve bastante bien. No entraría nunca ni por asomo en la lista de películas de las cuales llegué a salirme del cine por ser «imbebibles».

A mi me ha gustado bastante.

Ver de nuevo esa mirada azul que tanto trasmite en pantalla se agradece (y no soy una ferviente seguidora de Russell aunque si vi todos sus trabajos hasta la fecha. Toca reconocer de todas todas que es un gran actor ,que esos «peazo» papelones que se marca no son cosa de suerte sino de un gran talento) en ciertos aspectos el guion resulta bastante original por que no es lo que uno esperaría.

No, no condeno para nada a Russell Crowe por esta producción en ningún sentido es mas, es de esos thriller de intriga sin pretensiones que no me costaría nada, volver a ver. No es pesada ni aburre, los actores están bien de forma general, dura justo lo que tiene que durar así que yo diría que con la suma de los totales, la compro;

-¡Me gusta!.

Mila Marcos.