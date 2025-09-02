«Jurassic World: Rebirth». Complicado renacer

Compartir Facebook

Dirigida por Gareth Edwards.

En el reparto Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel García-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono y Audrina Miranda.

Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, la ecología del planeta Tierra ha demostrado ser insoportable para los dinosaurios.

Zora Bennett, una ex-militar con un pasado en operaciones encubiertas, es reclutada para liderar una misión secreta: obtener el material genético vital que solo puede obtenerse de tres titanes prehistóricos.

Película de acción, aventura y ciencia ficción esto es lo que nos versa y promete en un principio.

Atendiendo al comentario de «- Mamá mira la última de dinosaurios y puesto a que aún estaba en cartelera, decidí dar gusto a mis hijos y acceder a entrar al cine a verla, no sin algo de resistencia interior, para que negarlo».

Bueno, ¿Por donde empezar?

En un inicio tanto musical como visualmente se empeñan en intentar transmitir al espectador, una acción trepidante inexistente. La música marca un ritmo que para nada va acorde a lo que sucede en la pantalla.

Al principio no engancha pero, ¡para nada, para nada!.

Hasta aquí el renacer que se nos prometía resulta ser cuanto menos complicado.

De la primera parte en adelante, cuando nuestros amigos Dinos comienzan a hacer de las suyas, la trama empieza a ser digamos, acción, acción, acción y hace que la película pase a ser soportable e incluso convincente. Llegados a ese punto deja de importar si el argumento es o no bueno por que parece que se disfruta un poco del filme.

Interpretaciones justas y correctas para lo que la producción ofrece, dudo que se les vaya a otorgar ningún premio a nivel interpretativo (ni en cualquier otro nivel), aunque imagino que no lo pretendían.

Haber, no es la peor película del mundo si se pretende visualizar desde el sillón de casa, ahí, se puede ver, ahora; Esta es sin lugar a dudas desde mi parecer la peor y con mucho, película de la saga.

No posee nada que la haga merecedora del precio de la entrada. Ese coste adquiere con el espectador el compromiso de ofrecer, un peliculón en pantalla grande y este desde luego , no lo es.

Mila Marcos