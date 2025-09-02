«Superman». Super humano

Compartir Facebook

En Superman (2025) James Gunn aborda al superhéroe original en el recién imaginado universo DC con una singular mezcla de acción épica, humor y emoción, presentando a un Superman al que guían la compasión y una confianza inquebrantable en la bondad de la humanidad.

En la gran y majestuosa dirección: James Gunn cineasta y guionista estadounidense, copresidente y codirector del Universo DC (noooormal). Reconocido por escribir y dirigir las películas de la trilogía de Guardianes de la Galaxia entre tantas otras de este nivel.

En el reparto perfecto: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced y Skyler Gisondo entre otros.

Si no es el mejor Superman de todos los tiempos en absolutamente todos los sentidos, es el que está mas cerca de ese título.

Comprobé tras verla que el propio corrector no deja escribir Superman con la S en minúscula y bien que lo entiendo. ¡Comprobarlo!.

2 horas y 9 minutos de maravilla que aún esta en cartelera. Por favor si aún podéis y sois amantes de la esencia autentica del Superman y los super héroes de antes, no dejéis de ir a verla, en pantalla grande.

No tiene desperdicio ni le sobra absolutamente nadie, bueno igual si, un sucedáneo insignificante de amigo colaborador de villano con presencia mediocre que aparece un par de veces, pero que ni de broma logra eclipsar la maravilla que es esta produccion.

Lo tiene absolutamente todo.

Emocionante, cómica, chispeante.

Disfrutona, divertida y magnética. Son muchas las cualidades que podríamos enumerar aunque una frase resume lo que sucede al ver esta nueva adaptación; Vuelve uno a enamorarse de Superman.

Corenswet y Hoult son perfectos. Nos ofrecen un Superman de lo mas humano. El más humano hasta la fecha, y un mega super villano Lex Luthor increíble al que se llega a aborrecer.

Adoro esta versión en su totalidad, se que la tendré por que lo vale y lo merece, al igual que puedo aseguraros y prometeros muy amigos míos todos, que la veré sin aburrirme ni un ápice una y otra vez.

Desde el rizo hasta sus hoyuelos pasando por su tremendo sentido del humor e increíble humanidad ¡Quiero a SUPERMAN, me encanta este SUPERMAN!.

Mila Marcos