domingo , octubre 26 2025

Lo nuevo de Jodie Foster, Angelina Jolie, Isabel Coixet y Julia Ducournau en el festival Cine por mujeres 2025

Julio Vallejo Festivales, Noticias de cine Escribe un comentario

La capital de España vuelve a ofrecer lo mejor del séptimo arte en clave femenina en el festival Cine por Mujeres. Desde el 28 de octubre y hasta el 9 de noviembre, Madrid acoge un certamen donde se podrá ver algunas de las mejores obras que han realizado directoras de todo el mundo.

La cita anual se abre con Vie Privée (Vida privada), thriller de la parisina Rebecca Zlotowski protagonizado por la estadounidense Jodie Foster con un reparto donde se encuentra la plana mayor del cine galo: Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric o Vincent Lacoste. Más de diez días después, concluirá con la proyección de À bras le corps (Silent Rebellion), coproducción entre Francia y Suiza realizada por Marie-Elsa Sgualdo ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Entre una y otra habrá tiempo para ver lo más granado del cine realizado por mujeres a lo largo del último año.

En la competición española se podrán ver algunas cintas ya estrenadas en nuestros cines como Furia, Lo que queda de ti, La buena letra, Sorda, Jone, a veces, La buena suerte, Los domingos, Una quinta portuguesa, Los Tortuga, La niña de la cabra o Romería. Dentro de este apartado se estrenará Ruido, coproducción con México acerca del mundo del hip hop firmada por Ingride Santos.

En la sección competitiva internacional sobresale la presencia de Alpha, el tercer largometraje de Julia Ducournau, la autora de Crudo y Titane. La película tendrá una dura rival en Sound of Falling, una historia de cuatro mujeres en diversas épocas que se llevó el Premio Especial del Jurado en el pasado Festival de Cannes. Todo ello en un apartado donde se proyectarán Jakobs Ross (Katalin Gödrös, Suiza), Happyland (Evi Romen, Italia), Happy Birthday (Sarah Goher, Egipto y Estados Unidos), La Vierge à l’enfant (Binevsa Bêrîvan, Turquía), Kevlarsjäl (Maria Eriksson-Hecht, Suecia), Ik zal zien (Mercedes Stalenhoef, Países Bajos), Wrangler (Eun-sun Seo, Corea del Sur), Gioia Mia (Margherita Spampinato, Italia), Kika (Alexe Poukine, Bélgica y Francia) y Promis le ciel (Erige Sehiri, Francia y Túnez).

Esta edición Francia es el país invitado. Dentro de este miniciclo galo se podrán descubrir títulos como Couture (Alta costura), donde Alice Winocour dirige a la estadounidense Angelina Jolie; La Tour de glace, atípica obra de Lucile Hadžihalilović  con Marion Cotillard como protagonista, o Moi Qui t’aimais, acerca de la relación sentimental de Yves Montand y Simone Signoret.

Además, en secciones paralelas, se verán Tres adioses, lo último de Isabel Coixet, o Cuerpos locos, comedia de Ana Murugarren con Paz Padilla.

El festival se completa con numerosas proyecciones en secciones paralelas, una retrospectiva de la carrera de Carla Simón y ciclos dedicados a cineastas mexicanas, árabes, alemanas y latinoamericanas, además de numerosas actividades y coloquios.

Para más información: https://www.festivalcinepormujeres.com/

Etiquetas

Acerca de Julio Vallejo

Crecí queriendo ser un héroe Marvel. Sin embargo, las películas, los libros y la música se cruzaron en su camino y, desde entonces, me fijé como meta escribir de asuntos más o menos culturales. Soy Licenciado en Ciencias de la Información, Experto Universitario en Comunicación y Arte y Doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. He desempeñado mi labor docente en las universidades UNIR y U-tad, así como en Ondas Escolares. Dentro de las publicaciones en las que he participado destacan quince anuarios ‘Cine para leer’y los volúmenes colectivos ‘Historia del cine en películas: 1970-1979’ (Mensajero, 2012), ‘Visiones contemporáneas: narrativas, escenarios y ficciones’ (Fragua, 2023), ‘El universo de Marlon Brando’ (Notorious, 2024) y ‘El universo de Paul Newman’ (Notorious, 2025). En solitario he publicado ‘El personaje y la persona en el cine de no ficción’ (Punto rojo, 2023) y ' ¡Ya están aquí! ¡Tú eres el siguiente'. Los ladrones de cuerpos en el cine y la televisión (Diábolo Ediciones, 2025).

Mira esto

La primera edición de Ray of Light Awards llega a Ibiza

Del 29 al 31 de mayo la isla celebra estos premios multimedia internacionales con un …

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Noticias de cine y de series de televisión, críticas, tráilers, estrenos. Cineralia © Copyright 2007 - 2025, Todos los derechos reservados