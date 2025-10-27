«Perspectivas» – «Perspectives». Silencios que cuentan

Compartir Facebook

Dirección y Guion: Robert López Valverde.

Reparto: Teresa del Olmo, Pascual Fernández y Félix Martín Pérez.

Drama social sobre los prejuicios de la sociedad. También se nos expone que una vez dentro de cada hogar, vivimos nuestras propias historias, muchas veces alejadas de las primeras impresiones o apariencia que vemos. Son la realidad.

El 23 De Octubre gracias a mi querida amiga Carol con C de Cultura ( @carolozio) tuve la gran oportunidad de visualizar la maravilla de corto que es:

«PERSPECTIVAS»

Gracias a esto conocí a Robert López Valver (Jefe de producción Audiovisual. Dirección de Producción. Dirección y Guion ) quien por cierto es un encanto.

En «PERSPECTIVAS» encontramos 6 minutos 50 segundos donde los silencios cuentan mas que las palabras y estas, lo dejan a uno mudo por su gran significado y contenido.

Un cortometraje lleno de pequeños detalles, lleno de realidades sin adornos ni banas pretensiones mas que las de llegar y tocar el alma y la conciencia del espectador

En un periodo corto de tiempo llegamos a sentir un cumulo de emociones muy dispares y gemelas a la vez. Angustia, inseguridad, desconcierto y algo de ese miedo interior que genera la perdida.

Una vez más se nos muestra esa parte de «nada es lo que parece«. Que por normas generales tendemos a prejuzgar sin saber ni conocer aquello que es, lo que soportan los zapatos de cada cual, lo que anduvieron ni por donde y si se les rompió el tacón o sufrieron heridas.

Que difícil opinar sin revelar ningún spoiler jejeje.

Buenas interpretaciones de todos los actores dentro de unos roles tan marcados, se suman en positivo a una tan maravillosa y buena producción.

Acertada música y genial enfoque.

No olvidemos ni olvidéis nunca mis muy queridos amigos cinéfilos y no, que el corto, sin lugar a dudas ¡ES CINE!.

Mila Marcos