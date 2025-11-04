«Together: juntos hasta la muerte». No es la típica película de terror

Directore : Michael Shanks

Reparto: Damon Herriman, Alison Brie, Dave Franco, Jack Kenny y Sunny S. Walia

Dave Franco (The Disaster Artist, Malditos Vecinos) y Alison Brie (Mad Men, Community) interpretan a una pareja en crisis que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber de su agua, comienzan a sentir transformaciones físicas y emocionales. Una experiencia de body horror intensa e inquietante que critica la codependencia en las relaciones de pareja.

El pasado Miércoles, nuestros amigos de Diamond films ( Gracias mil Ángel Larroca) nos invitaros al pase de prensa de la película TOGETHER, filme que ha aterrizado en nuestros cines una muy apropiada tarde noche del día 31 de Octubre, el cual trae consigo implícita una noche muy cinematográfica como es, la noche de Halloween (Noche de difuntos, Día de todos los santos … etc.)

Este filme de terror corporal pasa de esto a drama romántico deteniéndose ampliamente en la parte de formato; película de terror. Los cambios, Las transiciones se producen en un pis Pas, o tal vez mejor expresado, en un abrir y cerrar de ojos que se diría.

La parte inicial de la película me resulto lenta y como sin sentido, si bien es cierto que como de la mitad hacia al final comienza a tener algo de lógica.

La trama me resulto bastante original y diferente desde luego, no es la típica película de terror a la que se nos tiene acostumbrados.

Los actores podríamos decir que, están correctos pero, aunque el desenlace llega a captar la atención del espectador el final resulta ser tremendamente predecible y típico.

Nos ofrecen una cinta de terror ,ciencia ficción, comedia y drama. Bueeeno tal vez no todo en ella sea condenable, cumple digamos en lo que es la difícil y ardua misión de entretener.

No soy fan ni seguidora del genero body horror así es que esta parte no es que me enamore pero si debo de reconocer ante todo, que TOGETHER no es la típica película de terror.

Mila Marcos