Programación de la IX edición del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC de Valencia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

5 largometrajes y 28 cortometrajes (10 nacionales y 18 internacionales) conforman la espina dorsal de esta edición, que se completa con la sesión «Inmortal Road», tradicional pistoletazo de salida del festival que proyecta una selección de cortometrajes de alto voltaje para calentar motores.

La IX edición de MANIATIC Festival Internacional de Cine Fantástico de Valencia, que este año se desarrollará del 10 al 15 de noviembre en los cines ABC Park de Valencia, desvela su programa completo en la recta final previa a su celebración.



Los cines ABC Park serán la sede oficial del festival, y en ella se proyectarán los 28 cortometrajes a competición en Sección Oficial y 5 largometrajes que han sido muy aplaudidos a su paso por algunos de los festivales más importantes del mundo. Además, el festival contará con algunas sedes satélites como FNAC Valencia y el espacio Inmortal Road.



FNAC Valencia también colabora con MANIATIC prestando su espacio para la presentación del libro Crisálida, de Alicia Albares y publicado por la editorial Dimensiones ocultas (11 de noviembre a las 19:00). También en el espacio FNAC Valencia se grabará en directo una entrega del podcast La Batcueva Show (13 de noviembre a las 19:00).



Como una de las grandes novedades de esta edición, la tradicional sesión Freak Horror Show, que todos los años se celebra un día antes del comienzo del festival, se celebrará este año en Inmortal Road, en el barrio de Benimaclet (9 de noviembre a las 20:00). En esta sesión se proyectaran cortometrajes que aunque no han sido seleccionados para la Sección Oficial, por su espíritu gamberro sí serán proyectados en esta actividad, seña de identidad del festival.

La novena edición del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC de Valencia cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Valencia.

PROGRAMACIÓN COMPLETA IX EDICIÓN MANIATIC FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO DE VALENCIA

DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

Inmortal Road (Calle del pintor Enric Ginesta 2, Valencia) 20:00 Freak Horror Show

LUNES 10 DE NOVIEMBRE

Cines ABC park

18:30 Cortometrajes («Platificados», «Terror in the valley», «The pearl comb», «Playing god», «Sammi, who can detach his body parts», «Enguídanos, l’escriptor que viatjà a les estrelles»).

20:30 Largometraje «La larga marcha»

MARTES 11 DE NOVIEMBRE

Cines ABC park

18:30 Cortometrajes («Hell Trops», «Incandescente», «Song of silence», «La identitat del vent», «Tinieblas», «Buffet paraíso», «M.A.T. (Molt alta tensió)).

19:00 Presentación (Actividad en FNAC Valencia) Presentación del libro Crisálida, de Alicia Alvares.

20:30 Largometraje «Alpha»

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Cines ABC park

18:30 Cortometrajes («Omnibus», «Focal point», «Long Pork», «Isolation», «Exit», «The shadow of dawn»).

20:30 Largometraje «Redux Redux»

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Cines ABC park

18:30 Cortometrajes («The Boy who cheated death», «Nettle», «Pálpito», «Brute», «El revisor», «Death of an actor»).

19:00 Podcast (Actividad en FNAC Valencia) Grabación en directo de un programa del podcast La Batcueva Show.

20:30 Largometraje The Last Viking

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Cines ABC park

18:30 Cortometrajes («Se dit d’un cerf qui quitte son bois», «Tulpa», «Lencería Milagros», «Amira», «Barlebas», «First Sight»).

20:30 Largometraje «Resurrection»

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Cines ABC park

18:00 Gala de clausura