«Frankenstein». La perfección romántica

En la dirección el único e inimitable Guillermo del Toro.

En el reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Lauren Collins, Charles Dance y Christoph Waltz.

Un Victor Frankenstein brillante, obsesivo y ególatra, que en su ansia por desafiar a la muerte crea una criatura condenada tanto por su aspecto como por la ambición de su creador. Una historia tan gótica como actual sobre la fragilidad humana, la soledad y los monstruos — los de fuera y los de dentro.

Hace unos días llegaba a Netflix FRANKENSTEIN una película de ciencia ficción gótica estadounidense de este 2025 escrita y dirigida por Guillermo del Toro, basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818. Los traílers me hicieron recordar una producción de hace años.

Marcaba el calendario Noviembre de 1994 cuando llegaba a los cines de la mano de Kenneth Branagh un Frankenstein distinto mucho más allá de esa imagen de miedo y terror. Fue opino una de las mejores adaptaciones de la historia original que se hicieron hasta la fecha sin incluir esta versión actual de hoy. Branagh nos mostraba esa imagen romántica del «monstruo» ese lado humano que yo adoro desde entonces y es inevitable que la nueva adaptación de Del toro me la recuerde en bastante medida.

El fin no justifica los medios Don Víctor y al final resulta ser lo de casi siempre, ni el malo es tan malo y el bueno, no es realmente bueno y esta muy pero que muy loco.

Increíble este Frankenstein lo mires por donde lo mires. Cada secuencia cada detalle.

La delicadeza de sus formas, en el como se tratar a los personajes, cada imagen, el curioso y maravilloso detalle de como usa los colores en el vestuario, en cada vestimenta haciéndolos significar, tanto.

¡Visualmente perfecta, deslumbrante, brillante!.

Fotografía, diseño, producción, vestuario, adaptación de los personajes, el entorno, la banda sonora, Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth (Maravillosamente en armonía con descomunales interpretaciones) hacen de esta película la perfección .

Monumental producción llena de ternura, romanticismo y mucho, mucho corazón.

Yo, me la pido para siempre.

Gustar es poco, encanta y enamora todos hace de ella una película preciosa.

«Frankenstein» de Guillermo del Toro es, sin lugar a dudas, la perfección romántica cinematográfica.

Mila Marcos.