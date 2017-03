Leyendas urbanas del cine. El ahorcado del mago de Oz

El mago de Oz es una película musical fantástica de 1939 protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Billie Burke y Margaret Hamilton.

¿Hay un ahorcado en El mago de Oz?. Hubo muchos accidentes misteriosos durante el rodaje del film, la actriz Margaret Hamilton (que interpretaba a la bruja del oeste) tuvo que abandonar el rodaje durante un tiempo al sufrir importantes quemaduras en la cara al rodar una explosión.

También es curioso en El Mago de Oz lo del personaje El hombre de hojalata, el primer actor contratado fue Buddy Ebsen pero cuando apenas llevaba unas semanas de rodaje tuvo que ser hospitalizado de urgencia porque sufría calambres y no podía respirar, estuvo a punto de morir por respirar polvo de aluminio con el que le maquillaban y contrataron a Jack Haley.

Algunos de los enanos contratados para el Mago de Oz tenían antecedentes penales y uno de ellos fue expulsado del rodaje por apuntar a su esposa con una pistola, Judy Garland dijo en una entrevista que los enanos estaban borrachos y organizaban orgías en el plató (Garland tuvo problemas con el alcohol y las drogas por lo que no lo podemos considerar fiable)

La pregunta principal, ¿hay un enano ahorcado en el mago de Oz? Se dice que el cuerpo del ahorcado aparece en la película aunque es un rumor falso ya que sólo apreciamos la sombra de una grulla cómo podéis apreciar en el video de la escena en cuestión:

También es interesante escuchar el álbum “The Dark Side of the moon” de Pink Floyd y ver la película, algunas escenas parecen coincidir, este efecto es denominado “The Dark Side of the rainbow”. Hay algunas coincidencias bastante curiosas una es la escena Dorothy está mirando al cielo mientras del álbum se oyen sonidos de helicópteros pero hablaré del fenómeno “The Dark Side of the Rainbow” más detalladamente en otra ocasión.