Crítica de “xXx: Reactivated”. Mi nombre es Cage, Xander Cage

Disparatada cinta de acción que fracasa totalmente por su absurdo guion y la embarullada dirección de D. J. Caruso.

Mezclen un buen chorro de la saga “Fast & Furious” con una generosas dosis de la serie de largometrajes protagonizados por el agente 007. El cóctel resultante se parecerá bastante a la franquicia “xXx”.

“Triple X” (2002), la primera entrega, fue un perfecto vehículo para el lucimiento de Vin Diesel, actor del cine de acción que había triunfado previamente en “A todo gas” y “Pitch Black”. El intérprete encarnaba a un tipo con problemas con la ley que se redime trabajando para el gobierno. La cinta era poco más que una variante macarra de las producciones de James Bond. El director Rob Cohen lograba un más que digno entretenimiento que se convirtió en un verdadero taquillazo.

No obstante, “xXx2: Estado de emergencia” (2005), su secuela, no acabó de convencer al público. Lee Tamahori ofreció un trabajo como realizador por debajo de su predecesor y el rapero Ice Cube, que sustituía a Diesel como protagonista, no cuajó.

Crítica de “xXx: Reactivated”

Más de una década después de aquella continuación nos llega “xXx: Reactivated”, la tercera cinta de la franquicia, donde el protagonista de “El último cazador de brujas” vuelve a ponerse en la piel de Xander Cage. Enrolado a la fuerza en una misión que tiene como objetivo recuperar una poderosa arma conocida como Pandora, el héroe organizará un equipo de su confianza para completar su tarea.

El argumento, como ya es norma en este tipo de productos, es la mera excusa para la típica sucesión de espectaculares secuencias poco o nada verosímiles. No obstante, el gran problema no es la previsibilidad de la trama, sino la falta de la más mínima distinción en los aspectos artísticos y técnicos.

J. Caruso, artesano al que debemos títulos como “Disturbia” y “La conspiración del pánico” (“Eagle Eye”), confunde la acción con el barullo al optar por un caótico montaje y unos planos en movimiento de corta duración que provocarán el mareo de más de un espectador.

No ayuda tampoco que el director tenga como base un guion excesivamente simple, confuso a pesar de su falta de verdadera complejidad y plagado de diálogos chuscos que solamente causan la vergüenza ajena y la risa involuntaria. A todo ello hay que añadir una estruendosa banda sonora sobrecargada de canciones de música dance, que convierten la película en poco más que una discoteca

La guinda del horrible pastel la pone un reparto donde las evidentes cualidades físicas de gran parte del elenco no se encuentran a la par que sus aptitudes como actores. Vin Diesel vuelve a ofrecernos su habitual rigidez facial, mientras que la actriz india Deepika Padukone se limita a lucir palmito.

Ni siquiera Samuel L. Jackson, en uno de sus frecuentes papeles cortos, ni Toni Collette logran evitar que “xXx: Reactivated” sea un aburrido y disparatado espectáculo.

Crítica de Julio Vallejo Herán.

1.0 User Rating 0 ( 0 votes) Sending