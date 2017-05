DocumentaMadrid 2017. Crítica de Los Niños

Puntuación: La directora trabaja de forma sencilla las imágenes, cámara que espía a los protagonistas, con el riesgo del tiempo y la espera, a sabiendas que tendrá que esperar para encontrar material para su montaje. User Rating: Be the first one !

La directora chilena Maite Alberdi lleva tres años consecutivos asistiendo a DocumentaMadrid.

Hace dos años nos presentó La Once, donde la tercera edad era su protagonista, donde las mujeres plasmaban su realidad actual y de dónde venían. Utilizaba la ironía de cada personaje dejando ver sus pensamientos sin cortapisas.

El año pasado Yo no soy de aquí, que desde luego no puede ser un retrato más que actual con el Alzheimer como protagonista principal y su consecuencias, abordando lo con naturalidad y viendo la realidad como una verdad latente.

Crítica de Los Niños

Ahora en esta edición nos trae Los niños, una sencilla propuesta donde las personas con Síndrome de Down son los protagonistas y relatan su día a día, sus vidas y las carencias vitales que experimentan. Lo ha ambientado en un grupo de personas que están en un centro de formación, que llevan casi toda su vida juntos en un colegio, no para niños si no para adultos, pero que en parte no están valorados como tal. Narra las ganas y formas de intentar lograr una independencia coartada por la sociedad e incluso las familias, que también necesita una formación para afrontar una vida mejor para todos ellos.

La directora remueve las conciencias visuales, plasmado realidades que no se quieren encarar, situaciones de la vida de las que nadie está exento pero resulta difícil de a veces hablar, pues en parte la sociedad solo quiere ver esa vida de color de rosa y no la cruda realidad de tantas y tantas personas, dependiendo de qué situación.

Lo más importante de Los niños es mirar hacia el interior de los personajes, a comprender su reivindicación que no es una pataleta del momento y de la situación si no que es un cumulo de circunstancias que han puesto tope a las ganas de unas vivencias que por los tabúes de la sociedad se han quedado estancados y enquistados en el corazón de ellos, y harán que lo hagan en el espectador. No cae en la formalidad derrotista, utiliza ciertos toques de humor para hacer comprender que todos tienen gran sentido del humor, pero sin tropezar en lo irrisorio y caricaturesco.

Además de una forma muy sutil nos instruye sobre las formas jurídicas de cada país sobre las personas como Síndrome de Down. Los formalismos y normas que de nada comprenden el corazón y necesidades físicas de las personas, se narran lentamente pero resultando una reivindicación en un tono alto y claro.

La directora trabaja de forma sencilla las imágenes, cámara que espía a los protagonistas, con el riesgo del tiempo y la espera, a sabiendas que tendrá que esperar para encontrar material para su montaje. No solo lo utiliza aquí en Los niños, también lo hizo en sus anteriores trabajos ya mencionados, una técnica que requiere mucha paciencia y habilidad para sacar el mejor partido de situaciones creando momentos que lleguen al espectador, sensibilizando pero no dramatizando.

En los niños, vuelve a incidir en una parte de la población minoritaria, o no tanto, de los que a veces nos olvidamos, las personas con Síndrome de Down, aunque el título nos parezca q va ser destinatario de ese perfil de edad, resulta ser un símil, se muestra la edad real en cuerpo de los protagonistas pero con una mente por momentos infantil pero con anhelos de liberación.

Crítica de Susana Peral.