Festival de Cine de Cannes. The Square se lleva la Palma de Oro

Los premios a las interpretaciones fueron para la actriz alemana Diane Kruger y el actor estadounidense Joaquin Phoenix.

La película The Square, del sueco Ruben Östlund, ha sido galardonada este domingo con la prestigiosa Palma de Oro en la 70 edición Festival de cine de Cannes, en el que los premios a mejor actriz y actor fueron para Diane Kruger y Joaquin Phoenix.

La cinta vencedora es una sátira que protagoniza un conservador de un museo de arte contemporáneo solidario, que además es padre de dos hijos, que se sumerge en una crisis existencial.

El palmarés fue anunciado por el presidente del jurado, el realizador manchego Pedro Almodóvar, que incluía un premio especial para la actriz Nicole Kidman y un ex-aequo en el área de guion.

El Gran Premio del Jurado (segundo galardón en importancia), fue para la francesa 120 battements par minute, de Robin Campillo, una historia centrada en el activismo de los enfermos de sida en la década de los ochenta que encabezaba las apuestas para ganar la Palma de Oro. En cuento a las interpretaciones se cumplieron los pronósticos, la alemana Diane Kruger se ha llevado el premio a mejor actriz por su papel de mujer que busca venganza tras la muerte de su familia en un atentado terrorista en In the Fade, de Fatih Akin. Y en el apartado masculino, Joaquin Phoenix fue justo ganador por su interpretación en You Were Never Really Here, de la británica Lynne Ramsay.

El premio a la mejor dirección, fue para Sofia Coppola por La seducción, una cinta de amor y deseo en la época de la Guerra de Secesión americana protagonizada por Nicole Kidman, que también fue galardonada con un premio Especial por el 70 aniversario del Festival de Cannes.

El Premio especial del jurado fue para la película rusa Nelyubov (Loveless), de Andrey Zvyagintsev.

Palmarés completo de la 70 edición del Festival de cine de Cannes: