El director de Pesadilla antes de Navidad adaptará el videojuego Little Nightmares

Henry Selick, responsable de dos clásicos de la animación de la talla de Pesadilla antes de Navidad y Los mundos de Coraline, dirigirá el piloto de esta nueva serie.

El videojuego indie de terror Little Nightmares contará con los directores de Avengers: Infinity War (2018) y el director de Los mundos de Coraline y Pesadilla antes de Navidad para dar el salto a la pequeña pantalla en forma de serie de TV.

Little Nightmares parece un proyecto muy del gusto de Joe y Anthony Russo, ocupados con sus responsabilidades de Marvel, y Henry Selick que lleva casi una decada sin escribir ni dirigir un gran proyecto.

Los Russo adquirieron los derechos del videojuego para televisión y han fichado a Selick, para dirigir al menos el episodio piloto. Parece que al estar Selick involucrado, hay una posibilidad de que el proyecto pudiera ser en stop-motion, algo poco habitual en estos tiempos pero que conociendo los dos trabajos anteriores del director podría generar una gran expectación entre el gran público.

El videojuego Little Nightmares se centra en Six, una niña de nueve años vestida con un impermeable amarillo atrapada en el fondo de un horrible barco de un hombre insaciable llamado Maw. El juegador controla a Six a lo largo de la nave mientras lucha por caer en las garras de personajes tan grotescos como El conserje, los cocineros gemelos y la dama.

Little Nightmares es un videojuego de plataformas elegante y oscuro, con un tipo de terror con tendencia a lo surrealista.