Tres anuncios en las afueras gran triunfadora en la 75 edición de los Globos de Oro

La extraordinaria película de Martin McDonagh se llevó los galardones a mejor película, drama, mejor guión, mejor actriz para Frances McDormand y mejor actor de reparto para Sam Rockwell.

Tres anuncios en las afueras se ha convertido, por méritos propios, en la gran protagonista y triunfadora de la 75 edición de los Globos de Oro con cuatro galardones. La forma del agua se ha tenido que conformar con el premio al mejor director para Guillermo del Toro.

Tres anuncios en las afueras, se alzó con el triunfo en las categorías de mejor película de drama, mejor actriz (Frances McDormand), mejor guión (Martin McDonagh) y mejor actor de reparto (Sam Rockwell).

La forma del agua de Guillermo del Toro, que partía como gran favorita con sus siete candidaturas, se tuvo que conformar con los premios a mejor director y a la mejor banda sonora.

Gary Oldman obtuvo, como estaba previsto, el premio al mejor actor de drama por la cinta El instante más oscuro, en la que da vida a Winston Churchill.

James Franco fue galardonado con el premio a mejor actor de comedia por The Disaster Artist. Saoirse Ronan triunfó como mejor actriz de comedia por Lady Bird,

Allison Janney se llevó el galardón a la mejor actriz de reparto por Yo, Tonya.

En cuanto a la categoría televisiva The Handmaid’s Tale se llevó el premio a la mejor serie dramática y Big Little Lies se coronó como la mejor miniserie o película televisiva. The Marvelous Mrs. Maisel triunfó como mejor show de comedia o musical.

La serie de HBO Big Little Lies fue la más premiada de la noche al llevarse cuatro galardones, incluyendo los de mejor actriz de serie limitada o filme televisivo para Nicole Kidman, mejor actor de reparto en televisión para Alexander Skarsgård y mejor intérprete secundaria en la pequeña pantalla para Laura Dern.

Esta es la lista de ganadores de los Globos de oro en la categoría de Cine

Mejor película dramática: Tres anuncios en las afueras.

Mejor película de comedia o musical: Lady Bird.

Mejor actor de drama: Gary Oldman, por El instante más oscuro.

Mejor actriz de drama: Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras.

Mejor actor de comedia o musical: James Franco, por The Disaster Artist.

Mejor actriz de comedia o musical: Saoirse Roan, por Lady Bird.

Mejor actor secundario: Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras.

Mejor actriz secundaria: Allison Janney, por Yo, Tonya.

Mejor director: Guillermo del Toro, por La forma del agua.

Mejor guión: Martin McDonagh, por Tres anuncios en las afueras.

Mejor Banda Sonora Original: Alexandre Desplat, por La forma del agua.

Mejor canción original: This Is Me, de Benj Pasek y Justin Paul, en El gran showman.

Mejor película animada: Coco, de Lee Unkrich y Adrian Molina.

Mejor película extranjera: En la sombra, de Fatih Akin (Alemania y Francia).

Lista de ganadores de los Globos de oro en la categoría de Televisión