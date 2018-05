DocumentaMadrid, el festival del documental del 3 al 13 de mayo en Madrid

DocumentaMadrid llega a su decimoquinta edición, siendo ya la cita obligada para el festival del documental por excelencia.

El certamen está impulsado por el Ayuntamiento y es desde el día 3 al 13 de mayo en varias salas: Cineteca, filmoteca Española, Casa de América, Instituto Francés y siete distritos de la ciudad.

El Festival Internacional de Cine Documental DocumentaMadrid, fue presentado en el Palacio de Cibeles por sus directores, Andrea Guzmán y David Varela, dando a conocer la diversa y amplia programación.

Este año hay varias pautas que han guiado la selección de cada sección y no son otros que el pensamiento crítica, la educación, la naturaleza y el feminismo todo ello conjugado en más de cien películas documentales provenientes de 32 países distintos y que unirán en estos diez días a más de 80 cineastas.

Según Varela, la selección planteada es una programación viva que no quieren que termine con la proyección de cada una de ellas, si no que se inscriba en el terreno específico de la sección correspondiente, y que ayude a que el espectador vaya abriendo su mente a la realidad y a la imaginación narrativa o visual.

En la XV edición de DocumentaMadrid, cincuenta y cuatro películas estarán en competición en las diferentes secciones oficiales:

Sección Competitiva Nacional (nueve largometrajes y once cortometrajes), Sección Competitiva Internacional (nueve largometrajes y ocho cortometrajes) y Fugas (nueve largometrajes y ocho cortometrajes), la sección dedicada al cine más innovador y atrevido. Este año la mitad de los títulos seleccionados están dirigidos por mujeres, intentando impulsar así la igualdad y visibilidad de sus trabajos.

DocumentaMadrid es un festival que apuesta por trabajos que si no estuvieran aquí, en su selección nunca tendríamos la ocasión de visionarlos, por ello es una gran oportunidad para disfrutar de trabajos que no están al alcance de todo el mundo. En este sentido los responsables de Cineteca decían que ya no entendían su sala sin el festival, ya que después su sala se nutre de esos mismos trabajos que han sido valorados por el público asistente.

El festival tendrá a cineastas internacionales de prestigio como el estadounidense Ross McElwee (retrospectiva/homenaje) y el brasileño João Moreira Salles, la directora y guionista letona Laila Pakalnina (retrospectiva), el crítico francés Alain Bergala o el antropólogo y cineasta Vincent Carelli, entre otros.

La película inaugural, fuera de competición, será Antígona del director mexicano Pedro González-Rubio en Cineteca Madrid.

Una de las partes más atrayentes de este año en Documenta es el seminario “Pedagogías de la creación” que durará tres días, para abrir un espacio al diálogo y la reflexión sobre las relaciones entre la educación y el cine, donde estarán especialistas internacionales como Alain Bergala o Vincent Carelli.