La gala de los Premios Goya y los nominados, uno siempre espera más

La gala de los Premios Goya en su 22º comienzó con su pasarela y con todos los nominados hablando, ninguno se veía como el favorito, pero cada uno tiene su esperanza al respecto, excepto Antonio de la Torre que fue totalmente sincero a la hora de hablar tanto antes como después.

Un humor en la primeras imágenes parodiando a películas con nominaciones. Silvia Abril realizó una crítica constructiva al decir que estaba presentando con mediana edad. Andreu Buenafuente mencionaba como fue la cartelera española el año pasado que realmente en números es: 224 películas españolas, que llevaron al cine a más de 17,6 millones de espectadores y que generaron caside 104 millones de euros.

La gala tuvo gags políticos en todos los sentidos. Haciendo resumen de las películas y comparando con políticos,con reivindicaciones sociales y cultural. El inicio también tuvo un repaso de todas las películas con mayor o menos nominaciones y haciendo hincapié en la categoría de director novel.

La gala de los Premios Goya en Fibes Sevilla en su 33ª edición tuvo los siguientes galardonados:

MEJOR PELÍCULA: “Campeones”

MEJOR DIRECCIÓN: Rodrigo Sorogoyen, por “El reino”

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA: Antonio de la Torre, por “El reino”

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA: Susi Sánchez, por “La enfermedad del domingo”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Álvaro Brechner, por “La noche de 12 años”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por “El reino”

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Luis Zahera, por “El reino”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Carolina Yuste por “Carmen y Lola”

MEJOR ACTOR REVELACIÓN: Jesús Vidal, por “Campeones”

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN: Eva Llorach “Quién te cantará”

MEJOR DIRECCIÓN NOVEL: Arantxa Echevarría, por “Carmen y Lola”

MEJOR PELÍCULA EUROPEA: “Cold War”

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN: “Un día más con vida”

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN: Yousaf Bokhari, por “El hombre que mató a Don Quijote”

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL: “El silencio de los otros”

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: Lluís Rivera y Félix Bergés, por “La sombra de la ley”

MEJOR SONIDO: Roberto Fernández y Alfonso Raposo, por “El reino”

MEJOR DISEÑO VESTUARIO: Clara Bilbao, por “La sombra de la ley”

MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA: “Roma”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “Este es el momento”, por Coque Malla de “Campeones”

MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Olivier Arson, por “El reino”

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: Sylvie Imbert, Amparo Sánchez y Pablo Perona, por “El hombre que mató a Don Quijote”

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Juan Pedro Gaspar, por “La sombra de la ley”

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Josu Incháustegui “La sombra de la ley”

MEJOR MONTAJE: Alberto del Campo “El reino”

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: “Cerdita”

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: “Gaza”

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: “Cazatalentos”

La lista de premiados deja latente que ganó la cartelera, las cifras y la notoriedad, no quiere decir que no se lo merezcan ni mucho menos, pero bien es verdad que los académicos no han arriesgado demasiado en apostar por pequeñas películas que estaban en el plantel inicial.

La gala por momentos resultó un tanto plana y atropellada, los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril no destacaron demasiado. Tuvieron pocas participaciones en el escenario y lo mejor de ellos, era lo que ya estaba grabado, pero tampoco fue demasiado novedoso.

Si tuviera que resaltar algún momento de la gala en cuanto a las personas que subieron a recibir los premios, serían los que protagonizaron Susi Sánchez, Arantxa Echevarría y Jesús Vidal. Tres declaraciones directas, la de la actriz perteneciente a La enfermedad del domingo y la directora de Carmen y Lola, y la emotividad y naturalidad de Jesús Vidal. Ellas abogaron por defender su trabajo y el cine en general y él quiso dejar alto y claro cuál era su pasión y sus sentimientos.