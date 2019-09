Arranca la 67 edición del Festival de San Sebastián

Compartir Facebook

SSIFF

El Festival de San Sebastián llega a su edición número 67, desde el 20 al 28 de septiembre. Nueve días repletos de cine en diferentes secciones con apartados adicionales, todos ellos relacionados con el séptimo arte.

Muchas de las películas que se exhiben estarán presente en breve en nuestras cartelera, pero otras muchas no, y por ello es un enclave perfecto tanto para público como para las distribuidoras para el visionado de las mismas.

La inauguración ha sido ha cargo de Seberg de Benedict Andrews con una cinta basada en hechos reales sobre Jean Seberg, protagonista de una época del cine francés, siendo objeto de una vigilancia ilegal del FBI Cointelpro: la película se encuentra dentro de la sección Perlas.

SSIFF

Si nos queremos adentrar dentro de una historia mucho más emotiva, con tintes clásicos y con las mujeres como protagonistas nos debemos decantar por Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma , una soberbia propuesta que nos lleva de una manera sutil a una historia de amor, con la complejidad de la época y de las protagonistas de la misma.

La directora Céline Sciamma ha conseguido trasmitir todos las emociones de los personajes con un metraje que tiene un gran sonido ambiente que nos lleva a sentir lo que hay detrás de la pantalla, a marcar cada uno de los pasos que se dan en un guion, que sin fisuras, nos regala unos momentos emotivos con tintes dramáticos e incluso por momentos de thriller pero sin la pertinente tensión. Se ahonda en la sociedad y los tapujos sin mostrarlos, en las clases sociales sin nombrarlo, y centrándose en personajes femeninos, ya que los hombres meramente aparecen en la primera escena y al final de la cinta.

La directora francesa ya nos tiene acostumbrados en sus anteriores trabajos a plasmar la homosexualidad, todo desde una perspectiva delicada y cuidada, contando la historia desde distintas miradas y por medio de enfoques diferentes, ahora en ésta su nueva propuesta, nos traslada a 1770, con un cuidado vestuario, una estética sobria y una gran capacidad de absorción del interior de los protagonistas por medio de miradas con diálogos llanos.

Quedan ocho días por delante, con títulos como Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar dentro de la Sección oficial, La cordillera de los sueños de Patricio Guzmán en Horizontes Latinos, El cuarto reino de Adán Aliaga y Àlex Lora dentro de Made in Spain, película que estuvo presente este año en DocumentaMadrid., Ema de Pablo Larraín dentro de Perlas, La verdad de Kore-eda o La trinchera infinita de Aitor Arregi , Jon Garaño y Jose Mari Goenaga, entre otras.

SSIFF

Muchos títulos también sin distribución dentro de la sección oficial como: la película china LA MU YU GA BEI de Sonthar Gyal, Mano de obra de David Zonana está considerado como una de las grandes promesas del cine mexicano, Pacificado de Paxton Winters con producción brasileña, o Thalasso de Guillaume Nicloux teniendo de protagonista a Michel Houellebecq y Gérard Depardieu.

A destacar en Perlas las películas coreana y china, Parásitos de Bong Joon-ho y Hasta siempre mi hijo de Wang Xiaoshuai, respectivamente, que en breve se estrenarán en España, al igual que la propuesta de Ken Loach, Sorry we missed you.