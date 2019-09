Festival de San Sebastián 2019, crónica 2

Compartir Facebook

Hinde Boujemaa es una directora comprometida con la discriminación social y desigualdad de la mujer. En Noura´s Dream lo recalca y vuelve a incidir en la temática que le gusta plantear en sus cintas. Bajo el planteamiento de una mujer que quiere remontar su vida, expone las trabas que se encuentran en muchos países para las mujeres con diferencia a los hombres.

Un aspecto muy atrayente de la cinta son los giros que se establecen en todo momento, cuando parece que muestra unas cartas y te da por sentado algo, vuelve a cambiar creando una atmósfera totalmente de intriga emocional en torno a todos los personas que tienen. Además contiene un final con muchos planteamientos que incluso dan sentido al título o viceversa.

Aitor Arregi, Jon Garañoy Jose Mari Goenaga componen un tandem en dirección y en guion con Jose Mari Goenaga y Luiso Bermejo al mando con la producción de Una trinchera infinita. Una cinta que va de menos a más, que crece a medida que evolucionan los personajes, y así como que mejoran algunos aspectos de la cinta, como es la vocalización y la imagen en sí, excesivamente oscura al principio, que no deja apreciar los rasgos de los personajes. Los directores son arduos en el ingenio para plasmar situaciones de cada época, aquí enmarcados en la guerra civil española, resaltan no solo lo que sucedió si no las huellas que fue dejando con el paso de los años. Ésto es algo que es marca de la casa, y que ahí es donde aciertan, cuando quieran mostrar el interior de cada personaje y trasladarlo a cada situación. Un hombre además de atrincherado en una casa, en su propio cuerpo y alma que no de deja avanzar pasados los años.

Si nos queremos trasladar a un desenfreno total de imágenes y de imaginación al poder nos vamos con El faro ( The Lighthouse ) de Robert Eggers con Max Eggers acompañándole en guion. Dos actuaciones magistrales las de Willen Dafoe y Robert Pattinson, en un planteamiento alocado, por momentos con excentricidades que harán del filme una rayada de película pero con puntos a destacar, como la variabilidad de las personas dependiendo la situación, el encaramiento ante las adversidades, pero al mismo tiempo el espectador tendrá que pensar si cree todo lo que pasa, o pudiera ser una vuelta de hoja del personaje principal. Introduce en el guion mitología con sexualidad, y ambas llevadas por instantes a los extremos, sacando los puntos débiles de las personas. Todo se realza con una fotografía en blanco y negro que da más verosimilitud a la historia en toda su complejidad, sin necesitar de pensar que todo es veraz y dejarse llevar.

Uno de los asiduos del festival es Hirokazu Koreeda que vuelve al Festival de San Sebastián con La verdad, su nueva propuesta que se estrenará en breve en cartelera. Ahora el director nipón deja su país de origen y se traslada a Francia para grabar con Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke. Una tragicomedia llevada por los derroteros de la familia, como no podría ser de otra forma por Koreeda, y buscando la autocrítica del actor. Aunque parezca un trabajo mucho más desenfadado por parte del director, esconde todo el entramado de las personalidades y de sus complejidades emocionales, así como las relaciones materno filiales y su vista pasado el tiempo y lo prejuzgado. El papel de Deneuve es todo un homenaje a las divas y a los tópicos de las actrices de gran fama.

Dentro del terreno social podemos encontrar Varados de Helena Taberna dentro de la sección de ZINEMIRA. Es una mirada hacia todas esas personas que han salido de su país en busca de una vida mejor y por las fronteras de los países y las burocracias se han quedado estancados en un punto que no mira hacia adelante pero que no tiene marcha atrás.