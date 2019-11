57FICX- Festival Internaciones de Cine de Gijón: Cine independiente a estreno en Sección Oficial

Compartir Facebook

La Sección Oficial del 57 Festival Internacional de Cine de Gijón se encuentra repleta de títulos que abren un amplio abanico de temáticas, de voces que mueven la actualidad, con diferentes estilos que recorren el cine internacional. Un conjunto de películas que abarcan muchos géneros, recorriendo desde el drama, el cine de género, denuncia social, obras de no ficción o de la propia animación artesanal.

Festival Internacional de Cine de Gijón

Éstos títulos se estrenarán en España, incluso a nivel internacional como es Video Blues:

A White White Day (Hlynur Pálmason, Islandia, Dinamarca & Suecia 2019). El director islandés Hlynur Pálmason, que estará presentando la película. Un audaz tono que se encuentra a medio camino entre el drama familiar y el thriller clásico, Ingvar Sigurdssson, protagonista, cautivó en Cannes obteniendo el galardón a la estrella en ciernes. Candidata de su país a los Oscars de Hollywood y a los EFA Awards del Cine Europeo.

Video Blues (Emma Tusell, España 2019) Emma repasa viejas cintas en VHS donde se muestran descoloridos recuerdos familiares de aquellos lejanos años 80, cuando todavía era una niña. Ópera prima sobre la memoria y la influencia de la misma en el día a día.

Saturday Fiction (Lou Ye, China 2019) Relato de espionaje en el oscuro Shanghai que vive inquieto el próximo del ataque japonés a Pearl Harbor. Cine clásico llevado a la actualidad con una pizca demelodrama y la modernidad visual del director chino Lou Ye.

Ceniza negra (Sofía Quirós, Costa Rica, Argentina, Chile & Francia 2019) Una narración cercana y sincera sobre el significado de crecer y descubrir los estrechos lazos que se establecen entre la vida y la muerte. La adolescente Smashleen Gutiérrez encabeza el reparto.

Rounds (Stephan Komandarev, Bulgaria 2019) Denuncia con su cinta las desigualdades sociales que asolan la sociedad búlgara y, por extensión, a la Europa en nuestra época. el director cuenta el día a día del cuerpo policial. Un guion sarcástico pero que suaviza con la parte humana que utiliza en sus películas.

Bombay Rose (Gitanjali Rao, India 2019) La película cuenta con sesenta profesionales para crear esta animación artesanal. Cada fotograma ha sido elaborado y dibujado a mano durante 18 meses. Como resultado es una cinta colorista e intensa, que nos trasposta al cine de Bollywood, con sus tonalidades tanto visualmente como en emociones.

The Projectionist (Abel Ferrara, Grecia & Estados Unidos 2019) El director nos lleva por el Nueva York de los años 70, diferente a la Gran Manzana actual, por medio de los recuerdos y las imágenes archivadas del propietario de un cine en el populoso barrio de Queens. Dos hombres que han dedicado su vida al cine vuelven a sus vivencias y recuerdos de una ciudad que posee su propia identidad pero ha cambiado con el tiempo, perdiendo por momentos el aura que llenaba sus calles. Fuera de Concurso.

Además en el Festival Internacional de Cine de Gijón estarán también presentes en la Sección Oficial de largometrajes Vitalina Varela de Pedro Costa, Blanco en blanco de Théo Court, Les perseides de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró, SystemCrasher de Nora Fingscheidt, Las vidas de Marona de Anca Damian, Sword of Trust de Lynn Shelton, Babyteeth de Shannon Murphy, El trabajo o a quién le pertenece el mundo de Elisa Cepedal, Matthias & Maxime de Xavier Dolan, Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin de Werner Herzog, El viaje de Lillian de Andreas Horvath, The Beach Bum de Harmony Korine, y Santiago, Italia de Nanni Moretti.

El 57 Festival Internacional de Cine de Gijón dará comienzo mañana día 15 de noviembre y estará hasta el 23 de noviembre. Setrán premiados ernesto Alterio con Premio Nacho Martínez y Javier Gutiérrez primer Premio Isaac del Rivero a la trayectoria. Para más información aquí