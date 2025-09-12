«Misión Imposible: Sentencia final». Excesiva cháchara

Compartir Facebook

La última de la gran saga da los últimos coletazos en cartelera y, no hemos querido dejarla pasar e ir a verla en pantalla grande para ofreceros nuestra impresión (o la mía mas bien, jejeje, que en Cineralia semos muchos)

Gracias a nuestros amigos de Kinepolis Madrid Diversia por ofrecernos la oportunidad.

MISION IMPOSIBLE: SENTENCIA FINAL

En la Dirección tenemos a Christopher McQuarrie.

En el reparto Angela Bassett, Shea Whigham, Pom Klementieff, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Frederick Schmidt, Hayley Atwell, Esai Morales, Mariela Garriga, Holt McCallany, Tom Cruise, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Janet McTeer, Henry Czerny, Vanessa Kirby y Nick Offerman.

Ethan y su equipo tienen la misión de encontrar y destruir a una IA conocida como La Entidad. El viaje por todo el mundo da lugar a increíbles escenas de acción y a más de un giro inesperado.

Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Ethan Hunt «Misión Imposible: Sentencia final».

Uf ¿Qué decir? y poco de bueno. Una decepción. Una pena que continúen la saga a modo «final», con esta película.

En cuanto a argumento no sorprende, los momentos de acción son los menos y las 2 horas 49 minutos de duración en mas de una ocasión se hacen cuesta arriba de llevar y finalizar.

Si, está rodada maravillosamente bien es innegable pero se pierde la trama, no conecta.

Tremendamente desaprovechados los actores secundarios y sin sorpresas impactantes. Esto no es a lo que Ethan nos tenía acostumbrados.

Lo que creía iba a ser un cierre impactante de saga sinceramente se me ha hecho muy cuesta arriba, no puedo creer que la finalicen así.

Excesiva cháchara siempre rondando a la «Entidad», palabrita de la que acaba uno hasta el gorro de escuchar y si bien hay ciertas escenas de acción como la de el avión y el submarino que sostienen algo la cinta y la hacen soportable, no es suficiente para una producción de este calibre de don Cruise. Resulta ser una (O al menos a mi me ha dejado esa sensación) de la peores de esta odisea, aún me cuesta creer que este sea su final, así, de esta forma. Imprecisa, cansina en diálogos y sosa en precisión de acción.

Mila Marcos