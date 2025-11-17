Los Directores Moisés Romera y Marisa Crespo grandes triunfadores del Maniatic 2025

Compartir Facebook

Ya tenemos palmarés de la IX edición del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC de Valencia, que se ha celebrado del 10 al 15 de noviembre en los cines ABC Park de Valencia y que ha estrenado este año su condición de Festival calificador para los Premios Goya.

“Pálpito”, de los directores valencianos Moisés Romera y Marisa Crespo ha sido reconocido con el premio a Mejor cortometraje nacional, y «Se dit d’un cerf qui quitte son bois», de la realizadora belga Salomé Crickx, ha sido reconocido con el premio a Mejor cortometraje internacional.

Además, el cortometraje “Sammi, who can detach his body parts», del director indonesio Rein Maychaelson se ha hecho con el Premio Especial del Jurado, y los premios del Premio del Público han recaído en “Song of silence”, de la realizadora de ascendencia ruso – iraní Vasilisa Kuzmina (cortometraje) y “Resurrection”, del director chino Bi Gan (largometraje); que también se ha llevado el Premio a Mejor largometraje de esta edición.

Con el palmarés que os compartimos a continuación, culmina una de las ediciones más potentes de la historia del festival, que ha registrado un aumento de espectadores notable superando los 2.500 espectadores acumulados y que se posiciona como una de las grandes citas de género del calendario nacional, que empieza a preparar su edición 2026, una edición de celebración en la que Maniatic Film Festival cumplirá una década sirviendo algunos de los mejores títulos de fantástico y de terror del planeta.

Para Víctor Palacios, director del festival “ha sido una de las mejores ediciones y estamos muy contentos tanto con la respuesta del público como con la respuesta que han tenido los medios, socios y cómplices siempre de nuestro éxito. Además, resulta muy gratificante ver caras nuevas que se acercan cada año a descubrir el festival junto a viejos amigos ya del certamen, cuya fidelidad demuestra nuestro buen hacer. Ambos puntos son vitales para seguir trabajando en el crecimiento de esta cita que siempre es el elemento más visible de la pasión que transpira todo el equipo por el cine de género”.

La novena edición del Festival Internacional de Cine Fantástico MANIATIC de Valencia cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y la Diputación de Valencia.