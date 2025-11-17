Lo último de Kristen Stewart y Jim Jarmusch en Rizoma 2025: Transrealismo

Compartir Facebook

Una de las propuestas más curiosas de los festivales de cine españoles quizá sea la que presenta Rizoma. Bajo el título de Transrealismo, la edición 2025 nos ofrece un grupo de cintas de espíritu independiente.

El certamen comenzará el 18 de noviembre con la proyección de La cronología del agua, debut en la dirección de la actriz Kristen Stewart que protagonizan Imogen Poots, Thora Birch y Jim Belushi. Cinco días después la cita cinéfila se clausurará con Father mother sister brother, filme con tres historias sobre reencuentros familiares que ganó el León de Oro del pasado Festival de Venecia. El largometraje reúne a un reparto de excepción donde destacan los nombres de Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett o Charlotte Rampling, entre otros.

En la sección nacional del certamen destaca 11 bajo tierra, cinta de Chico Pereira que recrea la protesta de once mineros en Almadén en 1984, transformando un gesto de resistencia en un acto político contemporáneo. La película fue premiada como Mejor Largometraje Documental Nacional en el festival DocPoint de Finlandia. También se podrá ver Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero, filme de Asur Fuente y Sergio Montero que mezcla documental y ficción para reconstruir la historia de tres hombres ocultos tras la Guerra Civil. Completan la sección Que vienen los perros, de Iván Sánchez y David Tembleque; Les Voyageurs, de David Bingong; Quién vio los templos caer, de Lucía Selva y Aro berria, de Irati Gorostidi. Fuera de competición se proyectarán Apuntes para una ficción consentida, de Ana Serret, y Las líneas discontinuas, de Anxos Fazáns.

En el apartado de filmes iberoamericanos se encuentra Hiedra de Ana Cristina Barragán, premiada con el León al Mejor Guion en la sección Orizzonti del Festival de Venecia 2025, que plantea encuentros marcados por heridas, ternura y deseo. También se verá Fenómenos naturales (Cuba) de Marcos Antonio Díaz Sosa, ganadora del Premio a Mejor Ópera Prima Iberoamericana en el Festival de Guadalajara 2024, transporta al espectador a la Cuba de los años 80, transformando lo cotidiano en un espacio de ironía, resistencia y poesía visual. Completan esta sección La 42 ( José María Cabral, República Dominicana), Punku (Juan Daniel F. Molero), Fernanda Young – Escapa a Mi Control (Susanna Lira y Clara Eyer) y Tres tiempos (Marlene Grinberg).

Entre los títulos seleccionados para la competición Surrealismo contemporáneo se encuentra Ciudad sin sueño (Guillermo Galoe, España), que narra la historia de Toni, un adolescente gitano que lucha por mantener vivo su mundo en el asentamiento irregular más grande de Europa, donde los derribos amenazan con borrar su historia y sus leyendas. Tras su estreno mundial en la Semana de la Crítica de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio al Mejor Guion, la película continuó su recorrido en el Festival de San Sebastián, dentro de la sección Perlak. Esta sección también presenta Ejercicios para ver a Dios (Miguel Ángel Blanca, España 2025), una sátira que transforma la búsqueda espiritual en un reality show televisado. Desde Bélgica llega Reflection in a Dead Diamond (Hélène Cattet y Bruno Forzani), un thriller psicológico ambientado en la Costa Azul donde los recuerdos y fantasías de un espía retirado se confunden con la realidad. La película tuvo su estreno mundial en la Berlinale 2025, dentro de la competición oficial, y posteriormente se proyectó en el Festival de Sitges y el Calgary International Film Festival. A todas ellas hay que añadir Las aventuras de Angosat (Resem Verkron y Marc Serena, Angola), Magic Farm (Amalia Ulman, Estados Unidos) o Egghead Republic (Pella Kågerman y Hugo Lilja, Suecia).

La programación de esta edición de Rizoma se completa con una retrospectiva al director Guillermo Galoe; (d)Eterna Juventud, una sección abierta al cine más punk, otra dedicada a los documentales sobre el séptimo arte (Maldito Cine)y una competición de cortometrajes, además de numerosos encuentros y actividades paralelas.