El próximo año promete ser un gran año de cine, repleto de secuelas, superhéroes, remakes y alguna que otra invasión zombie.

Si el año 2016 fue un gran año de cine el 2017 no será menos. A la ya muy esperada nueva entrega de la saga “Star Wars” se unen un puñado de secuelas de la talla de “Guardianes de la Galaxia 2” y “Guerra Mundial Z 2”, remakes tan esperados como el de “It” o “La bella y la bestia” y adaptaciones literarias tan importantes como la de “La torre oscura”, basada en la novela homónima del maestro del terror Stephen King.

Pero el 2017 será, sobretodo, el año de los superhéroes.

Al regreso de los “Guardianes de la galaxia” se unen las películas de Logan, Wonder Woman, Thor, Spider-Man y la esperada “La liga de la justicia”.

Estas son las películas más esperadas de 2017:

Star Wars: Episodio VIII – Diciembre 2017

Octavo episodio de la saga. Continuará la historia de Luke Skywalker, Rey y Finn en su lucha contra la Primera Orden.

Guardianes de la Galaxia. Vol 2 – Mayo 2017

Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan resolver el misterio del verdadero linaje de Peter Quill. Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes a medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose.

Logan – Marzo 2017

Ha pasado un año tras los eventos de “X-Men: Days of Future Past”. Logan ha decidido no volver a usar sus poderes ni sus garras, pero cuando una malvada organización liderada por Nathaniel Essex intenta utilizar al resto de mutantes que quedan en el mundo, convirtiéndolos en armas para usar en su beneficio, Logan se verá obligado a volver a ser ‘Wolverine’ una vez más…

La Liga de la Justicia – Noviembre 2017

Película basada en el grupo de superhéroes “La liga de la justicia”, formado por Superman, Batman, WonderWoman o Linterna Verde, entre otros.

“Guerra mundial Z 2” – Junio 2017

Secuela de Guerra mundial Z (2013) en la que un grupo de zombis infectados de un virus tremendamente agresivo sembraba el terror en todo el planeta.

Alien: Covenant – Mayo 2017

Rumbo a un remoto planeta al otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave colonial Covenant descubre lo que creen que es un paraíso inexplorado, pero resulta tratarse de un mundo oscuro y hostil cuyo único habitante es un “sintético” llamado David (Michael Fassbender), superviviente de la malograda expedición Prometheus”.

La Bella y la Bestia – Marzo 2017

Adaptación en imagen real del clásico de Disney “La bella y la bestia”, que cuenta la historia de una joven que para salvar a su padre, decide ir a un castillo y quedar ahí atrapada junto a una bestia maldita.

Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar – Mayo 2017

El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas-fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares.

Thor: Ragnarok – Noviembre 2017

Tercera película protagonizada por el superhéroe Thor.

Wonder Woman – Junio 2017

Antes de ser Wonder Woman era Diana, princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera invencible. Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto americano que tiene un accidente y acaba en sus costas le habla de un gran conflicto existente en el mundo [Primera Guerra Mundial]. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes, y de paso, su verdadero destino.

Gru, Mi Villano Favorito 3 – Junio 2017

Tercera entrega de la saga “Gru, mi villano favorito”.

Ghost in the Shell – Marzo 2017

Basada en la internacionalmente aclamada saga de ciencia ficción, “GHOST IN THE SHELL” narra la historia de the Major, un híbrido cyborg-humano femenino único en su especie, de operaciones especiales, que dirige un grupo operativo de elite llamado Sección 9. Consagrada a detener a los extremistas y criminales más peligrosos, la Sección 9 se enfrenta a un enemigo cuyo objetivo principal consiste en anular los avances de Hanka Robotic en el campo de la ciber-tecnología.

Fast & Furious 8 – Abril 2017

Octava entrega de la famosa franquicia, anunciada para estrenarse el 14 de abril de 2017.

Spider-Man: Homecoming – Julio 2017

Spider-Man deberá hacer frente a un nuevo villano, El Buitre, contando con la ayuda de Tony Stark para gestionar sus capacidades ofensivas.

Resident Evil: Capitulo Final – Enero 2017

La humanidad está agonizando tras la traición sufrida por Alice a manos de Wesker. Alice deberá regresar a donde la comenzó la pesadilla -Raccoon City-, ya que allí la Corporación Umbrella está reuniendo fuerzas antes de un último ataque a los últimos supervivientes del apocalipsis. En una carrera contra el tiempo, Alice tendrá que unir fuerzas con viejos y con un inesperado aliado en una batalla contra hordas de zombis y nuevos monstruos mutantes.

It – Septiembre 2017

Adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King “It”, aunque con algunos cambios.

War of Planet of the Apes – Julio 2017

César y sus monos son forzados a encarar un conflicto mortal contra un ejército de humanos liderado por un brutal coronel. Después de sufrir pérdidas enormes, César lucha con sus instintos más oscuros en una búsqueda por vengar a su especie. Cuando finalmente se encuentren, Cesar y el Coronel protagonizarán una batalla que pondrá en juego el futuro de ambas especies y el del mismo planeta.

Kong: La Isla Calavera – Marzo 2017

Un diverso equipo de exploradores es reunido para aventurarse en el interior de una isla del Pacífico —tan bella como traicionera— que no aparece en los mapas, sin saber que están invadiendo los dominios del mítico King Kong.

La Torre Oscura – Febrero 2017

Adaptación cinematográfica de la saga literaria de Stephen King, con un reparto en el que están dos actores de la talla de Idris Elba y Matthew McConaughey.

Estas son algunas de las películas más esperadas de 2017, ¿Cual es la tuya?