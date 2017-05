Polémica en Cannes por el enfrentamiento entre Pedro Almodóvar y Will Smith

Ha dado comienzo la 70 edición del prestigioso Festival de Cannes con Pedro Almodóvar como presidente del jurado.

Este conocido certamen no estará, un año más, exento de polémica, en las últimas horas ha surgido el enfrentamiento entre el cineasta manchego y uno de los jueces, el actor americano Will Smith.

El Festival de Cannes 2017 no está exento del inevitable debate sobre las nuevas plataformas y la imparable evolución del cine. Las nuevas tecnologías han dado un giro de 180 grados a la forma de consumir el producto audiovisual, y esto conlleva la necesidad de que la industria del cine se adapte a ellas.

La participación de alguna película de Netflix, plataforma de VOD, está abriendo un debate acalorado en el Festival, un debate abierto por su presidente nuestro querido Pedro Almodóvar que ha generado mucha polémica en Cannes.

El director español ha declarado que las películas ganadoras del Festival de Cannes deben llegar a las salas de cine, ejerciendo presión sobre Netflix, que ha presentado por primera vez dos películas en competición.

Esto declaraba el cineasta español durante la conferencia de prensa del jurado:

“Sería una gran paradoja que la Palma de Oro premie a una película que no puede ser vista en pantalla grande”.

“Todo esto no quiere decir que no estoy abierto a nuevas tecnologías o a todo lo que éstas nos traen, pero en mi opinión, el factor determinante cuando se ve una película por primera vez, es el tamaño de la pantaña: el tamaño no debe ser menor que la silla en la que sentarse”.