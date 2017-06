Analizamos la edición en Blu-ray de la estupenda I am a Hero de Shinsuke Sato

Ya está disponible, gracias a nuestros amigos de Mediatres Estudio, en DVD y Blu-ray, la genial película de zombis I am a hero, de Shinsuke Sato.

En Cineralia os ofrecemos un análisis de esta edición especial en Blu-ray de I am a Hero presentada en un estuche a juego, amaray rojo, con una funda apropiada a esta edición.

I am a Hero está basada en el manga del mismo nombre creado por Kengo Hanazawa, y cuenta en la dirección con un verdadero experto y eso se nota en el resultado final; hablamos de Shinsuke Sato, capaz de trasladar con maestría tanto este como uno de los mangas y animes más transgresores de los últimos tiempos, Gantz.

SINOPSIS:

Hideo Suzuki es un dibujante de mangas bastante mediocre, que dedica gran parte de su tiempo a soñar con una realidad alternativa en la que consigue editar con éxito sus propias historias, su jefe le respeta, y hasta la relación con su novia funciona bien… vamos que en definitiva, su vida no es un desastre. Pero la vida real no es así, y por ello vive desilusionado por no poder ser el héroe que siempre está dibujando.

Pero todo cambia cuando un día, sin previo aviso, una epidemia empieza a extenderse por todo Japón convirtiendo a los infectados en unos monstruos sedientos de carne humana que conservan leves vestigios de su vida anterior. Hideo tendrá que escapar de Tokio a toda prisa, movido por su cobardía y el instinto de supervivencia. Por el camino irá encontrando compañeros de fatigas que le mostrarán el auténtico rostro del ser humano.

TRÁILER:

I am a Hero fue presentada en España en el Festival de Sitges del año 2015 convirtiéndose en una auténtica revolución. Fue galardonada con el Premio del Público y Mejores Efectos Especiales, además de alzarse como la película de zombis de referencia, y una de las mejores del género que se han visto en muchos años.

¿QUÉ OPINA LA CRÍTICA?

Javier Ocaña de El País:

“Descacharrante odisea de terror cómico de deslumbrante imaginería secuencial… Salvaje, sangrienta y dionisiaca, aunque con un jocoso toque de reivindicación sociolaboral en torno al manga.”

Francisco Marinero de El Mundo:

“Destinada a los aficionados del terror y del manga y realizada con evidente oficio y suficiencia de medios, contiene brillantes secuencias de acción.”

Jordi Costa de Fotogramas:

“Su personal manejo de algunas de las claves más clásicas de la especialidad aporta el suficiente toque de distinción como para reivindicar su enérgico y bienhumorado recorrido.”

Rafael Calderón de Cineralia:

“Una obra que se antoja imprescindible, tanto para los fans del manga y del género zombie, como para todos los que quieren entender la cultura japonesa y una manera de hacer y de entender el cine de acción distinta, muy asiática.”

LA EDICIÓN EN BLU-RAY DE I AM A HERO:

Mediatres Estudio nos enamora de nuevo con una edición bastante llamativa en su estética y convincente en su diseño exterior. A falta de digipack han optado por una funda de cartón sencilla con el póster protagonizando la portada, y en su interior un estuche amaray rojo, ideal para una película de género.

Este estuche rojo incluye el disco y un libreto obra de Mike Hostench, Subdirector del Festival de cine de SITGES, con información adicional y un análisis de la película.

Imagen y Sonido:

En cuanto a la imagen la película se presenta en una relación de aspecto de 2.35:1 en 1080p, parecida a la lanzada originalmente en Japón.

Las pistas de sonido de I am a hero son el audio original japonés en 5.1 DTS HD, para disfrutarla con los subtítulos en castellano. Y la pista de sonido en castellano también en 5.1 DTS HD, para no perder detalle y disfrutar de una buena sesión de cine en casa.

Contenido Extra:

Esta edición en Blu-ray incluye un clip de 75 minutos de duración con el Making Of de la película, para conocer a fondo ciertos detalles de esta adaptación que solo se pueden disfrutar en casa, exactamente el mismo que se ha incorpora la edición asiática de la película.