Tráiler de Bohemian Rhapsody. Rami Malek da vida al inolvidable Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody nos narrará la historia de cómo el inolvidable Freddie Mercury y sus compañeros de grupo Brian May, Roger Taylor y John Deacon, fundaron Queen, uno de los grupos de rock más emblemáticos y recordados de todos los tiempos.

La cinta sigue las vicisitudes de Queen en su creación de éxitos, alcanzando el número 1 de todas las listas mientras su sonido seguía evolucionando. Con canciones como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You, el grupo alcanza un tremendo éxito y Freddie se convierte en uno de las estrellas de la música más idolatradas del planeta.

En el tráiler de Bohemian Rhapsody tenemos una celebración de Queen, de su música y de su cantante Freddie Mercury, que desafió roles establecidos para convertirse en uno de los artistas más amados del mundo.

La película se centra en el meteórico ascenso al estrellato de la música de Queen a través de sus canciones y su revolucionario sonido, su crisis Mercury se vió afectado por un estilo de vida fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Freddie, ya enfermo de gravedad, lidera la banda en uno de los conciertos de rock más memorables de la historia.