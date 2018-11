Rumanía país invitado en la XIII Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia (Muces)

Compartir Facebook

Cada año Muces tiene un país invitado, en esta edición, la del 2018 le corresponde el turno a Rumanía, por ello la XIII Muestra de Cine Europeo Ciudad de Segovia, tendrá una retrospectiva de una parte de las películas más representativas del país.

Los títulos son los siguientes: El molino de la fortuna (1955) de Victor Iliu, La reconstrucción (1968) de Lucian Pintilie, Secuencias (1982) de Alexandru Tatos ,La muerte del Señor Lazarescu (2005) de Cristi Puiu, 12:08 al Este de Bucarest ( 2006) de Corneliu Porumboiu y 4 meses, 3 semanas, 2 días (4 luni, 3 săptămâni și 2 zile) de Cristian Mungiu, Palma de Oro y Goya a la mejor película europea en 2009.

El Instituto Cultural Rumano, la embajada de Rumanía en España y la colaboración de Dacin Sara, han hecho posible la elección de los seis títulos anteriormente mencionados, siendo una selección de las películas más destacadas a nivel mundial.

No fue hasta el año 2000 cuando el cine romano comenzó a destacar y fue con dos de las elegidas La muerte del señor Lazarescu, de Cristi Puiu , que ganó el premio Un certain Regar en Cannes 2005, 4 meses, 3 semanas y 2 días, dirigida por Cristian Mungiu (ganador de la Palme d’Or en Cannes 2007), ambas dos dentro del movimiento denominado “Nueva ola rumana” que ha hecho que poco a poco sus títulos sean mucho más reconocidos fuera de su frontera.

La directora del Instituto Cultural Rumano, Maria Pop, expresaba en la rueda de prensa de la muestra que: “La rumana es una cinematografía valiente que no teme destapar las realidades más incómodas para curar las heridas del pasado y señalar las raíces de las preocupaciones del presente”,y según Eliseo de Pablo, director de la muestra que su cinematografía es “directa, sin piedad, hecha desde dentro para los de afuera, porque es en el extranjero donde se admira”, siendo todo un hándicap para que fuese el país elegido.

En los últimos años hemos recibido en nuestro país bastantes estrenos de calidad de Rumanía, el país invitado en Muces, con títulos como Sieranevada de Cristi Puiu, Los exámenes y Más allá de las colinas de Cristian Mungiu, El tesoro y Polícía Adjetivo de Corneliu Porumboiu, entre muchas otras.

Además de la retrospectiva, habrá más títulos rumanos, tres óperas primas dentro de la sección oficial: Lemonade, de Ioana Uricaru con la producción de Cristian Mungiu; One Step Behind the Seraphim de Daniel Sandu, ( Mejor película, opera prima, director, actor principal, entre otros galardones de la academia rumana); o Touch Me Not, de Adina Pintille que ha ganado el Oso de oro y mejor ópera prima en el Festival de Cine de Berlín de 2018, una de las películas que está teniendo más controversia después de su paso por los festivales.

En la sección ‘Lo nunca visto’ estará presente ¿Por qué yo? de Tudor Giurgiu y en ‘Cine documental’ La nación muerta de Radu Jude y Los testículos de Tarzán de Alexandru Solomon.