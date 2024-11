Juan Gea. El actor de la mirada honesta

Compartir Facebook

En 2003 tuve la gran suerte de acudir a un ensayo general de una obra, con el entonces mi maestro Manuel Angel Conejero (Algo que también compartimos el actor de hoy y yo).

La maravilla en escena que se exponía ante mis ojos era «Danza Macabra» de August Strindberg. En ella, un trío de voces y presencias escénicas inolvidables que se grabaron en mi retina; El caballero Don Juan Gea (Como yo siempre le llamaré aunque en su presencia le tutee ,título para mi merecido), El Señor Pepe Sacristán al que admiro por su forma en todo y muchas de sus ideologías y la increíble Mercedes San Pietro, SEÑORA en tablas y cine en mayúsculas.

Luego coincidí contigo en una serie que no duró mucho (sonríe) pero que si trajo a mi vida grandes personas y amistades que a día de hoy aún conservo.

Hoy tenemos con nosotros al actor de la mirada honesta. Muy buenas tardes Caballero Don Juan Gea. (Le saludo a modo de reverencia y nos reímos)

Ante todo abrazar en tu nombre y en el de todos los que formamos Cineralia, a tu tierra, Nuestra Valencia Bella que hoy tanto nos duele. (Se le ensombrece la mirada).

-Acabamos de despedirnos de ti como «Isidro Valero» en «Sueños de libertad” Qué duro y que pena.

¿Qué personaje te ha costado más soltar, dejar ir?

–Juan: Es complicado elegir uno después de un tiempo dando vida en un escenario o en un plató. Todo el tiempo de ensayos es un trabajo con el personaje para llegar a un acuerdo con él hasta que llega un momento en que te da su permiso. Yo le presto mi cuerpo, mi voz y él me presta su vida, sus emociones, sus sentimientos. Llegas a conocerlo y quererlo tanto que siempre duele la despedida. A todos me duele un poco dejar ir. Si tengo que elegir uno, por ejemplo, en televisión diría que Ernesto del “El Ministerio del Tiempo” por el trabajo de contención que me obligó a hacer con él. O Viktor Ambrús en “Amar en tiempos revueltos”. Todo el trabajo de composición, de trabajar con el lenguaje de este húngaro en silla de ruedas, buscando una asesora en la embajada húngara al principio, hasta el punto en que me llegaban los guiones y con permiso de dirección y guionistas, los desmontaba para ponerlos en boca de este personaje para poder expresar bien cómo hablaba, como sentía. Fue un trabajo tan grande (suspira recordando) que sentí un poco el vacío cuando tuve que dejarlo. Hay otro que me ha marcado mucho, en teatro, Abel Znorko de “Variaciones enigmáticas” de Eric Enmanuel Schmitt . Un Premio Nobel recluido en una isla de Noruega. Comprenderlo y vivirlo fue un trabajo tan arduo, tan de detalle que me provocaba una completa transformación al vivirlo. Hay muchos más. Siempre queda algo de ellos en tí, pero son tres buenos ejemplos.

–Calle Nueva, Periodistas, el comisario, yo coincidí con tu «Arturo» en Código fuego. ¿Con que serie te quedas y por qué?

-Juan: De todas las que he hecho( el gesto de su cara ya denota que no son pocas), yo me quedo sin dudar con “El Ministerio del tiempo”, por lo novedosa, y divertida de hacer, juntando la ciencia ficción, las aventuras y la parte didáctica. Creo que ha marcado un hito en la televisión española.

-¿Cine o Teatro? Para hacer y ver:

-Juan: Me quedo con los dos medios. Las cámaras permiten expresar el mínimo detalle, a veces sin palabras, que no puedes expresar en un escenario, hacen magia. Ahora, la verdad es que el verdadero medio de un actor, de una actriz, es el Teatro. Los ensayos suelen ser más largos, el conocimiento del personaje más profundo y una vez pisas el escenario eres el dueño absoluto de tus actos, para bien o para mal, pero solo te tienes a ti y a los compañeros sin ningún intermediario y la corriente del público que sientes desde arriba es real y directa.

-¿Algún sueño por cumplir o deseo al aire?

-Juan: Yo tengo siempre en la cabeza llegar a representar “ El Rey Lear” de William Shakespeare, pero interpretando al Rey. Hace años hicimos esta obra con la compañía “Teatro del Arte” fundada por Miguel Narros (mi padre en esto del teatro) y Manuel Angel Conejero con una traducción y versión del Instituto Shakespeare de la Universidad de Valencia, las mejores traducciones de Shakespeare en España, estoy convencido(con gesto tajante), representando el hijo legítimo. He estado esperando y creo que estoy en la edad y todavía con la suficiente energía para llegar a un “acuerdo” con este Rey. Profesionalmente ese sería mi sueño o deseo. En lo personal “Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy”(Risas).



-¿Juan Gea siempre quiso ser actor?

-Juan: No. No soy de vocación temprana. Yo trabajaba en un banco (12 años) y me atraía estudiar medicina o veterinaria. Un verano con 18 años un amigo me invitó a pasar una tarde con su grupo de teatro aficionado. Allí había una chica que me gustó mucho y pensé que la mejor forma de acercarme a ella era apuntarme al grupo ( ya ves, pura estrategia). La primera vez que pisé el escenario con un papel cortito, me cazó el gusanillo del teatro y mis inquietudes cambaron. Así nació mi vocación.



-Una escena de película y a donde te lleva.

-Juan: No sabría decirte, pero sí tengo el la cabeza una película “ La chica del adiós“ de Herbert Ross. Me quedé muy marcado por la interpretación del protagonista Richard Dreyfuus, un actor shakesperiano que sobrevivía como podía. Lo veía a él y me transportaba a un posible futuro.

-Una canción de película y con quien la bailarías.

-Juan : Cualquiera de la película musical “ My Fair Lady”. Por suerte ya interpreté al profesor Henry Higgins y pude bailar con todos mis compañeros. Una aventura inolvidable junto a Paloma San Basilio.

-Un libro que no te puede faltar

-Juan: No me pueden faltar los libros de Stephen King. Me encanta la literatura buena de terror. Aparte hay un libro “Gracia y coraje” de Ken Wilber ( neurocientífico y psicólogo transpersonal). Un diario escrito por él y su mujer, enferma de cáncer, siguiendo todo el proceso de sus vidas hasta llegar el momento final de ella. No es novela, es real y un canto a la vida. Maravilloso y muy recomendable.



-¿Con quien te gustaría trabajar?

-Juan: He trabajado con muchos de los actores y actrices que admiraba de siempre, (le brilla la mirada) Jose María Rodero Fernando Delgado, Amparo Rivelles, Jesús Puente, Jaime Blanch, Luis Varela, Aurora Bautista… Pero también con mucha gente menos conocida, a veces más jóvenes, que han sido una sorpresa y me han aportado mucho. Ya no tengo mitos. Por ejemplo, en la serie de televisión que acabo de terminar “Sueños de Libertad” he descubierto actores y actrices con los que no había trabajado nunca, a muchos de ellos ni los conocía, de una calidad extraordinaria y con los que me gustaría repetir. Con cualquiera que pudiera aportarme algo o que me hiciera remover de mi zona de confort (si es que la tengo, que intento que no).



-Tu increíble voz ¿impedimento o ventaja?

-Juan: Cuando empecé con el teatro tenía muchos problemas de voz, a pesar de clase, etc. Afónico cada dos por tres (una sorpresa para mi). Más adelante, cuando salía al escenario, intentaba relajarme y visualizar una especie de arco que salía de mi pecho hacia delante, envolviendo todo el patio de butacas y que volvía a mí y mi problema se fue solucionando. Yo no soy consciente de mi voz. No quiero quedarme en ella, porque un actor no es voz únicamente. Para abrirme a lo que tengo que dar, no puedo dormirme en ella. Sí es verdad que la ventaja es que puedo llegar a la última fila en un teatro, pero los matices que pueda dar están en las emociones y en los sentimiento, no en la calidad de voz o en la tesitura.



-Si pudieras elegir una persona, a cualquiera viva o que ya se fuera.¿ A quien cambiarías en tu próximo viaje por tu preciosa mochila marrón?.



-Juan: Ja,ja,ja. POR NADIE. ¡Que no te escuche ella! (Nos lanzamos un guiño). Y no lo digo porque esté ella delante, que también. Viaja conmigo desde el 2012, es mi compañera de aventuras inseparable y conoce muchos secretos míos. Solamente la perdí una vez en Aguilas (Murcia) y milagrosamente a las dos semanas, a través del ayuntamiento volvió a mí. Sería una traición. Yo, (igual es un defecto) soy de los que les doy alma a ciertos objetos aparentemente inanimados (sonrie plenamente).

Y por cierto que no puede faltarte nunca en ella.

Cualquier cosa, llevo de todo. Como el tópico que se dice de un bolso de mujer. A veces la vacío para limpiarla y termino volver a meter casi lo mismo…por si acaso. Pero bueno… un texto de teatro o guión, una navaja suiza, cuaderno de notas y material de escritura y algún paquete que otro de tabaco.



-Algún nuevo proyecto que nos puedas contar así, bajito, entre nosotros.

– Juan: Pues de momento sigo de gira con tres obras “Por los Pelos”, “Descarados” y “Burundanga”. Acabo de terminar con la serie “Sueños de Libertad” y comienzo otra “La Agencia”. Hay alguna otra cosa por ahí para 2025 también pero de lo que prefiero no hablar porque está muy en pañales y ya sabes la creencia de que si se habla no sale.

Si hay algún tema que a ti te gustaría comentar

-Juan: Solo decir que con sus luces y sus sombras, esta profesión es maravillosa. A veces comemos espaguetis y otras langosta, pero se compensa. Recordar a las actrices y actores que quieran dedicarse profesionalmente, que esto es una carrera de fondo, que no busquen el éxito rápido que no tiene ninguna base, que el glamour de la alfombra roja es una o dos veces al año y los vestidos y trajes prestados por las marcas. Lo demás son horas y horas de trabajo y de estudio. Que insistan en la formación, en estar engrasados, pero que no se rindan. Que quieran mucho lo que hacen Honestidad en el trabajo y poner toda la ilusión en el camino, no en una supuesta meta.

Gracias por todo.

Mil gracias Juan de todo corazón que maravilla tenerte aquí, pasaría la tarde de buena gana a tu lado con un buen café preguntándote mil cosas. ¡Ya sabes que te adoro! no es un misterio (risas).

Muy muchas gracias caballero Don Juan Gea por regalarnos un poquito de tu tiempo.

Mila Marcos