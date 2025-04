Lara Corrochano. Inteligencia emocional y belleza

Compartir Facebook

Conocí a nuestra bella invitada de hoy cuando rodaba Fábula de una conspiración, dé Carlos Varela.

La sonrisa, el brillo en su mirada y su voz me parecieron fascinantes, me encanto su modo de expresarse.

Sucedió allá por el 2011 aquella primera entrevista y ya supe en aquel vips grabadora en mano que mi conexión y amistad con Lara sería para toda la vida. Que te quiero un mundo desde entonces y sigues igual de preciosa.( Sonríe plenamente y marca un abrazo ).

Tenemos con nosotros un ratito para vosotros a la actriz Lara Corrochano.

¿Por qué decidiste ser actriz?

Desde pequeña, siempre estuve conectada con el mundo del teatro (Se la ilumina la mirada), aunque nunca imaginé que podría dedicarme profesionalmente a la interpretación. Soy de un pueblo pequeño de Toledo, Gamonal, y en mi entorno no veía que esa fuera una carrera posible. Yo jugaba a hacer teatro, me encantaba, pero sentía que tenía que estudiar «algo serio», así que opté por Derecho (¡Vaya!) Sin embargo, esa conexión con el teatro nunca desapareció. A pesar de que estaba estudiando algo que no me apasionaba, el mundo de la interpretación seguía llamando mi atención.

Todo cambió cuando me presenté a un concurso de belleza, “Miss Castilla-La Mancha” hubo un empaté y finalmente quedé en segundo lugar, era la primera vez que me enfrentaba a algo así y supe que de alguna manera estaría vinculada al mundo del espectáculo. Lo siguiente fue apuntarme a una escuela de modelos llamada “Aspetto” que me acompañaron en estos inicios profesionales, enseñándome todo lo que conllevaba este trabajo como aprender a maquillarme, posar, desfilar, y otro sinfín de cosas que hicieron que mi entrada en la profesión de modelo fuera más amable.

Después de un par de años trabajando como modelo, decidí dar un nuevo paso y me inscribí en una escuela de interpretación. Apenas comenzaba, pero ya sentía que era el inicio de algo especial. Sin embargo, la experiencia no fue como esperaba y terminé abandonando la idea durante varios años. Con el tiempo, comprendí que, a veces, el momento simplemente no es el adecuado por distintas circunstancias.

No fue hasta los 27 años cuando decidí volver a intentarlo, esta vez en la escuela de Juan Carlos Corazza. Y ahí sí, el momento llegó. Pasé cuatro años formándome, creciendo y aprendiendo a ser actriz. Después de esos cuatro años de formación, llegó el verdadero desafío: coger oficio. Aprender en el escenario, en cada proyecto, con cada personaje. Y así, entre pasión, esfuerzo y constancia, han pasado ya más de 20 años en esta maravillosa profesión.(Suspira como siendo consciente de lo rápido que pasa el tiempo).

-¿Qué te ha dado la vida en este campo?

La vida en este campo me ha dado exploración, pasión, cambios, conocimiento, viajes y tantas vidas en una sola. Creo que es una de las profesiones más enriquecedoras, pero también una de las más inciertas. Aprender a convivir con esa dualidad ha sido clave: hay que saber llegar a acuerdos con ella para que el camino sea amable. Soy lo que soy gracias a todo lo que he vivido a través de esta maravillosa profesión. Ha sido un viaje de crecimiento y aprendizaje continuo, y ahora, en este momento de mi vida, mi mayor satisfacción es poder poner esa experiencia al servicio de otros

artistas.

-Para tí, ¿tu mejor papel?

Para mí, cada papel es un reto y una oportunidad de exploración. Es un proceso de investigación en el que no sólo descubro la personalidad del personaje, sino que también me descubro a mí misma. Trato de transitar una vida ajena con verdad, haciéndola real y propia tanto en el proceso de preparación como en el momento de darle vida en escena.

A lo largo de mi carrera, he interpretado muchos personajes que han dejado huella en mí, pero si tuviera que destacar alguno por su impacto en mi vida y trayectoria, serían estos:

Marina en Hospital Central, porque supuso un punto de inflexión en mi carrera y me permitió llegar a un público más amplio.

Sofía en Estrategia de una venganza, porque fue una experiencia intensa a nivel profesional y personal, ya que trabajar en Colombia me enriqueció enormemente.

Marion en Amar es para siempre, por el reto que supuso interpretar un personaje con acento francés en muy pocos días.

Rosa en Madres un personaje que, aunque nunca llegó a ver la luz, me llevó a crear.

Brillando con Lara, un proyecto muy especial que nació de esa experiencia.

Para mí cada personaje ha sido un aprendizaje y una vivencia única, y eso es lo que hace que esta profesión sea tan apasionante.

-¿Una película y una escena de cine inolvidable para ti?

¡Es una pregunta difícil! Hay tantas películas que marcan tu vida de diferentes maneras. Sin embargo, de las que he visto últimamente, rescataría «La Sustancia», una obra maestra de Coralie Fargeat, que aborda la juventud y el paso del tiempo, temas tan relevantes especialmente en un medio como la televisión, y eso, por supuesto, me toca profundamente. (Entre tu y yo a mi me ha matado amiga, no puedo con ella).

Si hablamos de escenas, sin duda destacaría la de la cocina en Los puentes de Madison, entre Clint Eastwood y Meryl Streep. Esa escena tiene una carga emocional tan intensa que te llega al corazón, y es un ejemplo de cómo, con sutileza, se puede transmitir tanto en un espacio tan pequeño y cotidiano.

-¿Ese baile especial y con quien?

(Sonríe con mirada pícara así que ya sabemos que no nos dirá el con quien jejeje) Me encanta bailar, y siempre disfruto rodearme de personas que también sientan esa pasión por moverse. Ya sea en grupo o en pareja, me llena de energía compartir ese momento. Echo mucho de menos mis clases de baile, y especialmente las de claqué. ¡El ritmo y la conexión con la música siempre me han dado una sensación única!



-¿Porqué nació Brillando con Lara?

Brillando con Lara nace desde una experiencia que, en principio, fue negativa en una serie, pero que se convirtió en algo muy positivo en mi vida. Ese contratiempo me llevó a replantearme mi carrera profesional y, en lugar de quedarme atrapada en la adversidad, descubrí que era una oportunidad para transformarme.

En los últimos años, había estado compaginando mi carrera de actriz con la de psicóloga y coach, lo que me brindó muchas herramientas emocionales para darle un giro a esa situación. Este proceso me dio otra perspectiva de trabajo, permitiéndome ser más consciente de las necesidades tanto personales como profesionales. Los actores, muchas veces, estamos a expensas de que otras personas decidan por nosotros, lo que genera una gran incertidumbre. Fue en ese momento cuando decidí que, si tenía los recursos para ayudarme a mí misma, debía compartir esos aprendizajes con otros artistas.

Así nació Brillando con Lara, un proyecto basado en el acompañamiento emocional a Artistas, donde la resiliencia y la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades son los pilares fundamentales. Hoy, casi cuatro años después, me siento profundamente agradecida por esa experiencia, porque sin ella, Brillando con Lara no habría existido.

-Modelo, actriz, presentadora, psicóloga y coach, ¿sin fuerza emocional se puede sobrevivir a ser actriz?

Yo creo que la gestión emocional es la base de la profesión artística. Tenemos que conocernos bien y saber cómo afrontar los desafíos de nuestra carrera profesional de una forma amable, sin el látigo en la mano, ni poniendo la responsabilidad de nuestras vidas en manos de otros.

Este camino implica afrontar adversidades que en otras profesiones no se dan. Por ejemplo, hacer castings esperando una respuesta positiva que no siempre llega, pero el reto está en ver de qué manera podemos cambiar lo que hacemos para, en algún momento, lograr que ese «click» se active y tengamos la respuesta esperada. Es una carrera de fondo y, como tal, debemos saber dónde poner nuestras fuerzas en cada momento y reconocer cuando no podemos hacer nada más que gestionar la situación amablemente.

-Un sueño por cumplir.

Si me preguntas sueño por cumplir en el mundo de la interpretación te diría que tengo dos, pero que podrían incluirse en uno, jajjaj. Uno es hacer una producción de época, ya sea serie o largometraje, y el otro es trabajar en una producción internacional en otro idioma. Los retos me gustan mucho, así que espero poder llevar ambos a cabo y que se conviertan en una realidad.

Ese actor o actriz con quien quisieras trabajar. Puestos a soñar, ¡me encantaría trabajar con Meryl Streep! Es un icono total. Jajaja. Y, hablando de algo más cercano, me gustaría mucho trabajar con Javier Bardem. Tuve la oportunidad de conocerlo en nuestros inicios, cuando éramos muy jovencitos, en un programa de TV llamado «El día por delante», presentado por Pepe Navarro. Compartimos programa durante varios meses, así que sería un bonito reencuentro.

– Futuros proyectos.

Estoy en plena expansión. He vuelto a retomar mi carrera artística y tengo nueva representante desde hace muy pocos meses, y estoy feliz. Estamos empezando a hacer castings internacionales, ¡y ya ha salido alguno para mayo, que os lo contaré entonces! Por otro lado, Brillando con Lara también está en plena expansión. Cada día me sorprende más cómo se va desarrollando el proyecto, y me siento profundamente agradecida por todo lo que está sucediendo, así como por las personas que me acompañan en este viaje, que no solo es un camino de emprendimiento, sino también de bienestar emocional.

– Drama o comedia.

Durante mis primeros años de profesión, sólo me daban drama, dicen que lloro bien, jajja. Pero en los últimos años, la comedia ha entrado en mi vida con mucha fuerza, ¡y me encanta! Así que, la verdad, no me decanto por ningún género. Me dejo llevar por el proyecto y por lo que me inspira en cada momento.

– Consejos para actores, artistas y faranduleros del mundo.

Uno de los aspectos en los que más insisto con mis clientes artistas es el trabajo con la inteligencia emocional. Como mencioné antes, la carrera artística es como una maratón: hay que prepararse continuamente y no perder la forma. Pero esto no se trata solo de estar en buena condición física, sino también de cuidar la mente, porque está más que comprobado que cuerpo y mente están profundamente conectados. En este sentido, recomiendo incorporar hábitos que ayuden a mantener el equilibrio, como hacer deporte, bailar, cultivar relaciones sociales y, sobre todo, preservar una vida privada saludable.

Con la exposición constante que tenemos en redes sociales, muchas veces vivimos en un escaparate donde el juicio externo está presente en todo momento. Esto puede generar ansiedad, presión e incluso una desconexión con nuestra esencia. Por eso, es fundamental encontrar espacios donde podamos ser simplemente nosotros mismos, sin el filtro de la opinión pública.

Las redes sociales son una herramienta poderosa y gratuita para nuestro trabajo, pero es importante usarlas con consciencia. No podemos permitir que nuestra identidad se diluya en la imagen que proyectamos. Hay que saber hasta dónde llega el personaje y dónde empieza la persona. Tener claros estos límites nos ayuda a transitar esta profesión de una manera más sana y sostenible en el tiempo.

En definitiva, el camino del artista es apasionante, pero también desafiante. Cuidarnos, rodearnos de personas que nos sumen y aprender a gestionar nuestras emociones con amabilidad es clave para disfrutarlo plenamente y seguir creciendo, tanto profesional como personalmente.



Si os ha resonado todo lo que hemos hablado y queréis conocer más sobre “Brillando con Lara” y el trabajo que hago acompañando a artistas, os invito a pasar por la web y el canal de YouTube. Allí comparto contenido sobre gestión emocional, crecimiento profesional y herramientas para transitar esta profesión de una forma más consciente y amable. ¡Os espero!

Pues ya sabéis donde encontrar a nuestra maravillosa y mágica Lara.

Con mucha pena nos despedimos de ti por hoy deseando saber más en un futuro de ti y todos tus proyectos mi querida y bonita LARA. (Nos hacemos un gesto mutuo de reverencia, yo luego la daré un tremendo abrazo).



Web: www.brillandoconlara.com

Canal de Youtube de brillando con lara:

https://www.youtube.com/channel/UC2v9QXFkEgfwJYfzwrKddqA

Mila Marcos.