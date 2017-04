Crítica de I am not your negro. Una historia tan dura como real

Puntuación: I am not your negro es impactante por su forma narrativa, por su exposición y montaje de los hechos que cuenta, y por llevarlos con un noto poético y sosegado sin necesidad de llevar las cosas a altos extremos para enfatizarlo.

La realidad y la ficción aunque no siempre son tan diferentes, a veces difieren y mantienen una gran distancia.

El implantar el género ficción a un hecho real a veces lo puede distorsionar o no dar el empuje real de la historia. Por ello es de agradecer que se realicen documentales como I am not your negro, para contar con pulcritud parte de una problema social que hubo, hay y habrá por mucho que el hombre crea tu evolucione.

James Baldwin dejo una obra inconclusa, donde escribió sobre el racismo en Estados Unidos, se apoyó en tres vidas de activistas y amigos: Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X y de ahí a la pantalla con tono poético e irónico, se nos cuenta una historia tan dura como real.

Mientras mi visionado de I am not your negro me di cuenta que muchas imágenes de archivo, magistralmente insertadas, estaban también plasmadas en Selma años atrás pero aquí en la propuesta documental adquieren el tono adecuado para hacernos partícipes con la historia, sin recrearse en la pena pero sí en la indignación de los actos narrados.

I am not your negro es impactante por su forma narrativa, por su exposición y montaje de los hechos que cuenta, y por llevarlos con un noto poético y sosegado sin necesidad de llevar las cosas a altos extremos para enfatizarlo, si no mostrando todo con pulcritud y calma, así se plasma todo con más naturalidad y verdad.

La elaboración y mezcla de imágenes reales de archivo con la composición de imágenes de la actualidad y que aunque no sean totalmente relacionadas con la historia, pero sí efectista en su mensaje, realizan el ten con ten para implantar un ritmo de altos y bajos que son necesarios si no deseamos que se nos bombardee con demasiada información que a posteriori no sea efectista en su asimilación.

La voz narrativa de Samuel L. Jackson aporta una tranquilidad y tono que estimula al espectador a seguir la película con necesidad de más, con las ganas de ir conociendo los hechos, su evolución y culminación de los mismos, y también de buscar mucha más información al término de la película sobre alguno de los personajes reales que se nombran. Es un ejercicio didáctico que se agradece ahora mismo en una industria cinematográfica que nos ilustra con mucha fantasía pero sin demasiada realidad.

I am not your negro no solo se rige por mostrar los problemas de racismo acontecidos en los años que se muestran, si no que aboga también por buscar otros temas colaterales que surgieron, y que lamentablemente siguen vigentes allí y en muchos lugares, como son la orientación sexual.

El director Raoul Peck ha encajado la temática en torno a tres protagonistas Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X, entre otros, por medio de la obra de James Baldwin en Remember This House, llevándolo al terreno social, político y cultural.

Destacar los fragmentos de debates televisivos que se han introducido en el metraje, de las comparativas de las películas que se han insertado en imágenes, de la sorna que se utiliza en las declaraciones de James Baldwin que además de defender sus derechos lucha por mucho más.